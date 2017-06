Législatives 2017 : "Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen n'ont pas voulu entendre leur électorat", constate Éric Zemmour

et Loïc Farge

publié le 15/06/2017 à 09:42

"Ils étaient les patrons, les chefs de l'opposition. Le premier parti de France, disait l'une ; la force centrale, disait l'autre. La seule alternative à Macron, prétendaient-ils tous deux", lance Éric Zemmour à propos de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Mais aux législatives, "les électeurs les ont ramenés brutalement sur terre", constate le journaliste.



Pourquoi un tel échec ? Concernant Marine Le Pen, sa "campagne de gauche, mélenchonienne, prouve qu'elle ne connait pas ou ne veut pas connaître les motivations profondes de son électorat". Et "contrairement aux fantasmes mélenchoniens, la dynamique de La France insoumise est un vote de métropoles (...) qui ne mord que marginalement sur un électorat du FN, de français de souche vivant dans la France périphérique".

"Mais contrairement aux fantasme mariniens et philippotiens, personne n'est en mesure de rassembler les deux électorats dits populaires et populistes, car un mur culturel et identitaire les sépare irrémédiablement", décrypte Éric Zemmour.