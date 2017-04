Le journal de 7h30 : La prison de Fleury-Mérogis bloquée par les surveillants

publié le 11/04/2017 à 08:11

La maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a été bloquée pendant plusieurs heures dans la nuit du lundi 10 avril. Plus de 350 surveillants pénitentiaires ont protesté contre la récente agression de six gardiens dansla plus grande prison d'Europe. L'atmosphère déjà électrique est montée d'un cran au milieu des feux de barricades, entre les policiers et les surveillants . Épuisés, ces derniers dénoncent des conditions de travail intolérables, minées par la surpopulation carcérale et le manque de personnel.



"Ce que vous vivez à l'extérieur avec la peur de l'attentat, nous c'est la même, mais confinés, avec un surveillant pour 100 détenus (...) J'ai tendance à rentrer tard par rapport à mon service, donc mes enfants sont déjà couchés ou quand ils sont là et que je rentre avec un bleu, il faut leur expliquer pourquoi", relate Chrisine, gardienne à Fleury-Merogis. Mardi 11 avril, le personnel pénitentiaire a prévu une grande "marche des oubliés".

À écouter également dans ce journal :

- Le camp de migrants de Grande-Synthe, près de Dunkerque (Nord), a été ravagé par un incendie suite à une rixe entre Kurdes et Afghans

- La société JCDecaux dépose un recours ce mardi 11 avril, après sa non-sélection par la commission d'appel d'offres pour le marché des Velibs à Paris



- François Hollande intervient dans la crise en Guyane et demande la fin des blocages.



- La polémique continue d'enfler, suite aux propos de Marine Le Pen concernant la responsabilité de la France dans la rafle du Vel d'Hiv. La chef de file du FN avait déclaré : "La France n'est pas responsable du Vel d'Hiv", dimanche 9 avril.



- Nicolas Dupont-Aignan était en meeting lundi soir à Colmar et a promis d'aller chercher les électeurs indécis.



- Une réunion spéciale du G7 sur la Syrie se tient ce mardi 11 avril à Lucques, en Italie.



- La Corée du Nord promet de répondre à "l'envoi insensé" d'un groupe aéronaval américain vers la péninsule coréenne. "Nous sommes prêts pour la guerre" a déclaré Pyongyang.



- Football : Monaco affronte Dortmund ce mardi 11 avril en Allemagne.