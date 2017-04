Nicolas Dupont-Aignan tance "le mépris" des "grands candidats”

avec Agnès Bonfillon et La rédaction numérique de RTL

Après plusieurs jours de suspens, France 2 a annoncé renoncer à l'organisation d'un nouveau débat à trois jours du premier tour de l'élection présidentielle, avec les onze prétendants à la fonction suprême, au lendemain du débat sur BFMTV et CNews. Plusieurs candidats refusaient de prendre le risque de débattre à 48h du scrutin.



"C’est très choquant, mais ça n’est pas la faute de France 2 qui a tout fait pour qu’il y ait un débat, mais monsieur Mélenchon, suivi par monsieur Macron, monsieur Fillon, madame Le Pen ne veulent pas débattre, ils supportent pas de répondre à des questions, d’être interpellés", s’est agacé Nicolas Dupont-Aignan, qui a tancé au passage "le mépris" et "l’arrogance" affichés "par ceux qui s’appellent les grands candidats".

"Il est inacceptable que des personnalités qui ont de l’expérience, qui aspirent à la plus haute fonction de l’État refusent de débattre avec leurs concurrents", a poursuivi le candidat de Debout la France, en invitant les Français à "sanctionner dans les urnes", les coupables qu’il désigne. Pour remplacer ce second débat, France Télévisions a proposé de mettre en place une nouvelle formule avec une série d'entretiens individuels face à Léa Salamé et David Pujadas.