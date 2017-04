publié le 06/04/2017 à 05:45

S'entretenant au téléphone avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe, Donald Trump a déclaré que les États-Unis comptaient bien tenir leur place aux côtés du Japon et de la Corée du Sud, au lendemain d'un nouveau tir de missile balistique de la Corée du Nord, le cinquième depuis le début de cette année. Le président américain "a dit clairement que les Etats-Unis continueraient de renforcer leurs capacités de dissuasion et de défense de leurs alliés et de leur propre territoire avec l'ensemble de ses moyens militaires", a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué.



Le président américain doit recevoir jeudi son homologue chinois Xi Jinping dans sa propriété de Mar-a-Lago en Floride. Pyongyang et son programme nucléaire seront au coeur des discussions. Donald Trump avait déjà laissé entendre auparavant que Washington pourrait faire cavalier seul si la Chine, principal allié de la Corée du Nord, n'agissait pas pour faire entendre raison à Pyongyang. Le chef d'Etat américain a répété que "toutes les options étaient sur la table" dans le dossier nord-coréen, a pour sa part rapporté jeudi à Tokyo Shinzo Abe.



"Nous avons convenu que le lancement hier (mercredi) par la Corée du Nord d'un puissant missile balistique était une dangereuse action provocatrice et représentait une grande menace pour la sécurité nationale du Japon", a déclaré Shinzo Abe à la presse après une conversation de 35 minutes avec le chef d'Etat américain. Je lui ai dit que le Japon surveillait de près la manière dont la Chine allait faire face au problème nord-coréen. Le président Trump a alors tenu des propos forts, disant que toutes les options étaient sur la table", a ajouté le Premier ministre nippon.