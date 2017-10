publié le 23/10/2017 à 08:00

Un violent incendie s'est déclaré dimanche 22 octobre aux alentours 9 heures sur la commune de Ville-di-Paraso, en Haute-Corse avait parcouru près de 500 hectares en soirée et continuait sa progression, a indiqué le Service départemental de Secours et d'Incendie de Haute-Corse. D'après France Bleu RCFM, ce sont désormais plus de 2.000 hectares qui auraient été détruits par les flammes. 70 pompiers sont mobilisés et attendent l'arrivée de renforts, poursuit France Bleu qui indique que deux canadairs vont entrer en action dès ce lundi matin.



Outre le fort vent, le travail des pompiers est également rendu difficile du fait des multiples départs de feux depuis dimanche matin sur le département. Dans un communiqué, la préfecture de Haute-Corse a indiqué que le département connaissait un épisode venteux particulièrement violent, avec des rafales à 134 km/h à l’île Rousse, 142 km/h au Cap Sagro et 165 km/h au Cap Corse. "Depuis, de nombreux départs de feux ont été recensés dans le département malgré l'interdiction de l'emploi du feu qui avait été décidée à titre préventif dès le 21 octobre", ont déploré les services préfectoraux.

À écouter également dans ce journal :

- Armée : Emmanuel Macron a lâché mercredi 18 octobre, en marge d'un discours sur la sécurité, que la France n'appliquerait pas dans les armées et la gendarmerie une directive européenne encadrant temps d'activité et de repos. Une petite phrase qui n'a pas plus aux gendarmes. L'APNM de gendarmerie GendXXI a déploré jeudi 19 octobre une adhésion à l'Europe "à la carte". "La France ne peut pas prendre ce qui l'intéresse et laisser de côté les directives dérangeantes ... ceci au risque de créer une rupture d'égalité entre les citoyens et de générer du contentieux", a-t-elle fustigé sur son site internet.

- Santé : la généralisation du tiers payant à l'ensemble des patients ne pourra pas être mise en oeuvre le 30 novembre en raison d'obstacles "techniques" avancés dimanche 22 octobre par la ministre de la Santé Agnès Buzyn.



- Glyphosathe : Quelque 54 des 310 députés de La République en marche (LREM) ont demandé dans une tribune au Monde mise en ligne dimanche 22 octobre l'interdiction "le plus rapidement possible" du glyphosate dans l'Union européenne, au nom de "la santé de tous".



- GM&S : une délégation de salariés de l'équipementier GM&S est reçue par deux conseillers de l'Élysée. Reçus par deux conseillers d'Emmanuel Macron, ils vont se réunir autour de l'épineuse question des primes supra-légales à l'indemnité de licenciement des 156 salariés.



- Espagne : les dirigeants indépendantistes de Catalogne étaient discrets sur leurs intentions alors que débute une semaine décisive avec l'adoption attendue des mesures drastiques du gouvernement espagnol pour reprendre le contrôle de la région qui menace de faire sécession.



- Football : Grâce à un coup franc d'Edinson Cavani dans les dernières secondes, le PSG a arraché le match nul in extremis à Marseille 2-2, dimanche lors de la 10e journée de Ligue 1, malgré l'exclusion de sa star brésilienne Neymar à quatre minutes de la fin.