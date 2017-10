publié le 23/10/2017 à 00:52

Il en va selon eux de "la santé de tous". Ce dimanche, 54 des 310 députés de La République en marche (REM), ont appelé dans une tribune au Monde, à interdire le glyphosate "le plus rapidement possible".Une prise de position qui intervient alors que les pays de l'Union européenne doivent se prononcer mercredi 25 octobre, sur la réautorisation du glyphosate. Cet herbicide très utilisé en agriculture est au cœur d'une controverse car le Centre international de recherche sur le cancer (OMS) l'a classé "cancérogène probable" en 2015, contrairement aux agences européennes, l'Efsa et l'Echa.



"La France votera contre le renouvellement de son utilisation pour dix ans et nous nous félicitons de la position responsable de notre pays", avancent les signataires de la tribune. Parmi eux, Matthieu Orphelin, ex-bras droit de Nicolas Hulot dans sa fondation, le professeur en médecine Jean-Louis Touraine ou encore l'ex-ministre de l'Écologie Barbara Pompili. "Sortir du glyphosate, tout en accompagnant comme il se doit les agriculteurs dans cette transition, dans un calendrier court et réaliste, est un bon compromis", écrivent-ils, en avançant non seulement l'argument de la santé, mais aussi celui du bien de la planète. C’est pourquoi ils demandent de voter contre le glyphosate.

"Inventer une agriculture d'excellence"

"Parmi les défenseurs du glyphosate, l'argument qui revient en boucle est qu'il évite les passages mécaniques avant la mise en culture suivante. C'est effectivement le cas. Mais que voulons-nous vraiment ? Continuer dans un système totalement dépendant des produits chimiques et qui arrive à bout de souffle - un système qui rend les agriculteurs asservis à l'agro-industrie - ou alors inventer une agriculture d'excellence, qui combine qualité nutritionnelle, respect de l'environnement et santé publique ?" demandent-ils, convenant qu'"il est de notre devoir d'accompagner les agriculteurs dans cette transition" pour remplacer ce produit.