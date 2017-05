publié le 08/05/2017 à 08:18

Plus deux heures après l’annonce de sa victoire, dimanche 7 mai à 20h, Emmanuel Macron a salué ses sympathisants rassemblés sur l’esplanade du Louvre. Celui qui deviendra le plus chef d’État que la France ait connu depuis le XVIIIe siècle s’est posé en président rassembleur lors de son discours, devant l’ancien palais des rois de France. Avec 66,06% des suffrages exprimés, l’ex-ministre de l’Économie a reçu l’onction du suffrage universel pour devenir le 8e président de la Ve République.



"Je veux avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd’hui pour Madame Le Pen", a lancé Emmanuel Macron en demandant à ses militants de ne pas siffler, "ils ont exprimé une colère, un désarroi, parfois des convictions, je les respecte". Le leader de "En Marche !" a finalement rejoint son domicile à 1h40, où il a notamment reçu des appels de la Première ministre britannique Theresa May et du président canadien Justin Trudeau. Emmanuel Macron sera au côté de François Hollande pour les cérémonies du 8 mai, avant que la cérémonie de passation de pouvoir se déroule dimanche 14 mai.

À écouter également dans ce journal

- Après l’annonce des résultats du second tour de l’élection présidentielle, Marine Le Pen a tenu à saluer le "score historique" du Front national, qui a obtenu 11,5 millions de voix (33,94%). Dans la perspective des législatives, la candidate frontiste a annoncé que “le Front national doit profondément se renouveler”.

- Chez Les Républicains, les premières divergences apparaissent au lendemain de la victoire d’Emmanuel Macron. Si Bruno Le Maire a déclaré qu’il était prêt à gouverner avec le président élu, de nombreux ténors appellent au rassemblement.



- Jean-Luc Mélenchon a de son côté fustigé le programme du nouveau "monarque présidentiel", en appelant ses électeurs à se "fédérer" pour les législatives afin de s'opposer au futur chef d’État.



- En marge de cette soirée électorale, l’Olympique de Marseille s’est imposé face à l’OGC Nice dimanche soir. C’est la première fois que les hommes de Rudi Garcia s’imposent face à un club du top 5 de Ligue 1 cette saison.