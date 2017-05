publié le 08/05/2017 à 08:00

47 millions d'électeurs français étaient appelés aux urnes dimanche 7 mai pour choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Au terme d'une campagne riche en rebondissements, le candidat centriste, 39 ans, va devenir le huitième président de la Ve République, le plus jeune de l'Histoire, en obtenant plus de 66,06% des voix face à la candidate d'extrême droite, selon les résultats définitifs.



Au premier tour, Emmanuel Macron ("En Marche !") était arrivé en tête des intentions de vote en récoltant 24,01% des suffrages exprimés. Marine Le Pen (Front national) s'était placée en deuxième position avec 21,3%. Sur la troisième marche du podium (20,01%), François Fillon (Les Républicains), qui avait gagné largement la primaire de la droite et du centre, n'est pas parvenu à se qualifier pour le second tour.

Le taux d'abstention s'élève à 24,95%, le deuxième plus élevé pour un second tour d'élection présidentielle. Au total, plus de 20 millions de personnes ont glissé un bulletin au nom d'Emmanuel Macron dans l'urne, contre un peu plus de dix millions pour Marine Le Pen. Cette dernière réalise cependant le score le plus élevé de l'histoire de son parti, le Front national.



Découvrez les résultats du second tour :

Résultats du second tour de l'élection présidentielle 2017 région par région