publié le 02/05/2017 à 08:09

Lundi 1er mai, c'était le match des meetings. À Villepinte, Marine Le Pen s'en est pris à Emmanuel Macron "le candidat de la finance". À la Villette, Emmanuel Macron a fustigé le "FN parti de l'anti-France". Le candidat d'"En Marche !" a répondu coup pour coup à sa rivale qui ne l'avait pas épargné. Et il était temps ! Il était temps qu'il comprenne qu'il est dans une campagne de second tour.



À part le bras de fer sur Whirpool la semaine dernière, Emmanuel Macron a surtout fait ces derniers jours une campagne atone, une campagne d'intensité faible. C'est tout à son honneur de faire une campagne de commémorations. Mais dans un match d'entre-deux tours, il ne faut pas faire comme si on n'avait pas d'adversaire. Surtout face à une Marine le Pen qui fait feu de tout bois, qui met la pression, en draguant à droite et à gauche et qui mène une campagne acrimonieuse envers lui.

Il faut que lui aussi soit plus offensif. D'ailleurs lundi, il a compris. Il a enterré l'idée qu'il puisse être élu sur son programme (quand il dit "Je sais que beaucoup voteront pour moi aussi, pour ne pas avoir le Front national"), il a compris qu'il lui faudra être élu face à Marine Le Pen.



Emmanuel Macron semble bénéficier de bons reports de voix. Mais il faut lire les sondages dans le détail. Là, on remarque que sur 100 électeurs d'Emmanuel Macron, il y en a 36 qui votent pour lui par adhésion et 64 par refus de Marine le Pen. Donc Emmanuel Macron est préféré par rejet plus que par affinité.