publié le 16/01/2018 à 08:06

Une nouvelle agression a eu lieu dans une prison de Mont-de-Marsan lundi dans les Landes. Sept surveillants ont été légèrement blessés par un détenu. Ce qui devrait alimenter encore un peu plus la colère de la profession. Plusieurs établissements pénitentiaires sont bloqués depuis lundi, comme à Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe. Les manifestants ont été délogés à coups de gaz lacrymogène.



"J'ai l'impression de venir travailler et que l'État s'en fout de ma vie, déplore David, surveillant de prison, qui faisait partie des manifestants à Fleury-Mérogis. Les menaces, les crachats, les insultes, la violence physique... Je leur dis (aux détenus, ndlr) d'essayer de respecter un peu le personnel qui travaille pour eux. Si on ne continue pas le mouvement, si on baisse les bras, on n'obtiendra pas ce qu'on souhaite, le peu de considération que le gouvernement a pour nous."

À écouter également dans ce journal

- Cinq mois après une greffe des deux bras, Caroline peut jouer du piano. Ses progrès sont considérables, alors qu'elle a eu les deux bras sectionnés par un train. "Je reviens de loin. Maintenant, je sais que j'ai des mains au bout des bras et que les bras sont rattachés à mon corps", dit-elle.

- Emmanuel Macron se rend à Calais ce mardi. C'est la première fois depuis 1984 qu'un président en exercice se déplace dans la ville. Une visite symbolique pour le chef de l'État, à l'action jugée inefficace pour 37% des Français selon un sondage Kantar Sofres - Onepoint pour RTL, LCI et Le Figaro.



- Le gouvernement reçoit ce mardi un rapport sur la réforme des contrats aidés. Il y en aura 100.000 en moins, mais avec plus d'emplois à la fin. C'est l'objectif de ces "parcours emploi compétence", nouveau nom des contrats aidés.



- Virginie Calmels, bras droit de Laurent Wauquiez, a réagi au retrait d'Alain Juppé : "Chacun est libre, Alain Juppé a beaucoup plus d'expérience que moi, donc je n'ai pas de conseil à lui donner. Mais je suis attachée à l'honnêteté intellectuelle, je n'ai pas le sentiment de la ligne politique des Républicains soit éloignée de la mienne."



- En Californie, 13 frères et sœurs, dont des enfants, ont été découverts attachés, certains avec des chaînes, affamés et sales dans la petite ville de Perris. La police a annoncé ce lundi que les parents de cette fratrie avaient été incarcérés pour torture.