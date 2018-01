publié le 16/01/2018 à 07:08

La perspective d'un report des élections municipales d'un an (une information que je vous donnais il y a plusieurs mois) semble s'éloigner. Une explication à cela : repousser les élections municipales obligerait constitutionnellement à repousser aussi les élections sénatoriales, prévues elle aussi en 2020.



La raison est simple : les maires constituent l'essentiel du corps électoral qui désigne les élus du Palais du Luxembourg. Le Conseil constitutionnel a donc déjà estimé par le passé qu'il était impératif que ce corps électoral soit renouvelé avant les élections municipales.

Et si les élections municipales de 2007 avaient pu être repoussés d'un an (à 2008), c'est justement parce qu'aucune élection sénatoriale n'était prévue cette année-là. Pourquoi ne pas le faire, me direz-vous ? Pourquoi ne pas repousser aussi les élections sénatoriales, tout simplement ? Simplement parce qu'avec les élections départementales et régionales déjà prévues en 2021, quatre élections devraient alors être organisées la même année. Cela commencerait à faire beaucoup.

Le président du Sénat opposé au report

Ajoutez à cela que repousser les municipales d'un an en 2021 reviendrait à repousser les suivantes à 2027. Soit la même année que la prochaine-prochaine élection présidentielle.



Sans compter le fait que le président du Sénat Gérard Larcher, avec qui l'exécutif soigne bien sûr ses relations pour préparer le vote de la réforme institutionnel, est pour sa part opposé au report.



Autant de raisons pour lesquelles on n'entend plus parler de l'idée dans les cercles du pouvoir. Or la tradition veut que l'on ne touche pas aux règles d'un scrutin moins d'un an auparavant. Encore quelques semaines donc, et l'on sera définitivement fixé.