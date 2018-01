publié le 15/01/2018 à 18:02

Huit mois après son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron fait l'objet d'une évaluation en demi-teinte de la part des Français. Selon notre sondage* Kantar Sofres - Onepoint pour RTL, LCI et Le Figaro, 35% estiment que le bilan de son action est positif (5% seulement "très positif", 30% "plutôt positif") et 37% estiment que celui-ci est négatif (18% "très négatif" et 19% "plutôt négatif"). Outre ces deux pôles d'appréciation, 21% des sondés estiment qu'il est encore trop tôt pour juger de l'action d'Emmanuel Macron.



Sur l'appréciation de ces 8 mois à la tête du pays, sympathisants de gauche et sympathisants de droite sont presque diamétralement opposés : 46% des sondés de gauche jugent le bilan négatif, quand 45% des sympathisants de droite le jugent positif. Ils sont 28% à voir le bilan de ces 8 mois d'un bon œil à gauche, quand 28% le jugent à droite.

Ils sont en tout cas plus de la majorité (55%) des sondés à estimer que l'action menée par le gouvernement - ordonnances Travail, fin de l'état d'urgence... - correspond aux engagements pris par Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle. 31% estiment que ce n'est pas le cas.

35% des Français estiment que le bilan de la politique Macron à 8 mois est positif, quand 37% le jugent négatif Crédit : Sondage Kantar Sofres - OnePoint pour RTL, LCI et "Le Figaro"

Le "Ni de gauche, ni de droite" insufflé par Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle, et assumé par lui aujourd'hui encore, questionne l'orientation de sa politique. À huit mois d'ouvrage, les Français estiment à 39% que la politique menée par le gouvernement depuis le mois de mai dernier est "plutôt à droite". 27% estiment qu'elle est "plutôt au centre" et 7% considèrent pour leur part qu'elle est "plutôt à gauche".



Le sondage nous livre également des enseignements sur les attentes des Français pour l'année politique à venir. Ces derniers déclarent en majorité attendre que l'exécutif améliore le pouvoir d'achat (51%) en 2018. La baisse du chômage arrive en seconde place de leurs préoccupations (43%), devant la diminution des impôts et des charges (40%) et la lutte contre le terrorisme (34%). Ce dernier point était, dans les précédents sondage, au premier plan des préoccupations des Français.



*Enquête réalisée en ligne sur un échantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas (sexe, âge, profession de l’individu) et stratification par région et catégorie d’agglomération. Le terrain s’est déroulé du 11 au 12 janvier 2018.