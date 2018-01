Agression de Vendin-le-Vieil : appel à poursuivre les blocages de prisons mardi

publié le 16/01/2018 à 01:46

La colère ne retombe pas. Alors que la journée de mobilisation a été très suivie lundi 15 janvier, les principaux syndicats de personnel pénitentiaire ont appelé à reconduire mardi 16 janvier le mouvement national de blocages de prisons. C'est l'agression de trois surveillants dans l'établissement de Vendin-le-Vieil, le 11 janvier, qui a mis le feu aux poudres.



La démission du directeur de la prison de Vendin-le-Vieil, qu'ils réclamaient depuis plusieurs jours, et le "plan pénitentiaire global" promis par Emmanuel Macron pour fin février n'ont pas suffi à calmer le mécontentement. L'Ufap-Unsa Justice (majoritaire), CGT-Pénitentiaire et FO-Pénitentiaire mobiliseront à nouveau devant les prisons à partir de mardi matin.

Les trois organisations ne sont toutefois pas arrivées à s'entendre sur une plateforme de revendications communes à transmettre au ministère de la Justice: les deux premières souhaitaient concentrer leurs demandes sur la sécurité des personnels, alors que FO souhaitait inclure des revendications salariales et statutaires.

Une mobilisation très suivie lundi 15 janvier

Ce lundi, 139 des 188 centres pénitentiaires de France ont été "impactés à des degrés divers", soit par des blocages totaux, partiels, des piquets de grève, des débrayages ou des retards, selon l'administration pénitentiaire. En fin de journée, "il n'y a plus de blocage autre que Fleury-Mérogis", a-t-on indiqué. Une centaine de surveillants étaient rassemblés depuis 18h devant cette prison d'Essonne, plus grand centre pénitencier d'Europe.



"On n'a plus les moyens de travailler en sécurité, que ce soit en termes de moyens humains ou matériels", a résumé le responsable local de l'Ufap-Unsa, Alexandre Caby, réclamant notamment plus de recrutement et "un profilage des détenus pour qu'ils soient placés dans des établissements correspondant à leur profil pénal".



La matinée de lundi a vu le fonctionnement quotidien des prisons perturbé par une forte mobilisation, avec Vendin-le-Vieil comme épicentre. C'est dans cette prison que trois gardiens ont été blessés jeudi à l'arme blanche par l'islamiste allemand Christian Ganczarski, un des instigateurs de l'attentat contre la synagogue de Djerba en avril 2002. Ce dernier a été mis examen lundi soir par un juge antiterroriste à Paris pour tentatives d'assassinat. La ministre de la Justice Nicole Belloubet se rendra mardi matin à la prison de Vendin-le-Vieil, selon un communiqué de son ministère dans la soirée.