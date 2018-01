publié le 16/01/2018 à 07:51

Les résultats du sondage Kantar Sofres - Onepoint pour RTL, LCI et Le Figaro sont nuancés. Ils sont assez atypiques, surtout. Vous avez, grosso modo, un tiers de Français satisfaits, un tiers pas satisfaits, et un petit tiers qui estiment qu'il est trop tôt pour juger. Ce sont des français qui donnent du temps au Président et qui attendent de voir.



Ce n'est pas banal au bout de huit mois. C'est déjà un gain, si on compare à ses prédécesseurs. Nicolas Sarkozy et François Hollande avaient déjà la tête sous l'eau au bout de huit mois après leur accession à l'Élysée. Emmanuel Macron, lui, a commencé par plonger avant de remonter à la surface. Vous voyez que tout cela est atypique.

Ce qui ne l'est pas, en revanche, c'est que les Français réclament plus de pouvoir d'achat, des baisses d'impôts et la baisse du chômage. Ils veulent des résultats pour 2018. Ils veulent sentir qu'ils vivent un peu mieux. Ils veulent sentir qu'à la fin du mois, il leur reste un peu d'argent après des années de ras-le-bol fiscal.



Signaux contradictoires

Vous savez, les Français entendent dans les médias que la France va mieux, que la croissance repart, et ils se disent "Et moi dans tout ça ?". Parce que eux, ce qu'ils voient c'est plus 6 centimes sur le gazole, plus 3 centimes sur l'essence, le fioul qui augmente, le gaz qui augmente, le timbre qui augmente, une taxe par ci, une taxe par là.



Maintenant, il y une taxe "inondation" pour financer les aménagements après les crues. Une taxe qu'on devrait retrouver sur la taxe d'habitation qui ne sera supprimée qu'en 2020 (pour 80% des contribuables).



Vous voyez, il y a des signaux contradictoires. Il y a en tout cas le sentiment que les mesures Macron ne sont pas encore palpables. Notamment pour les classes moyennes, qui ne vont ni gagner ni perdre en 2018 (c'est ce que dit l'OFCE). Souvenez-vous bien de cette phrase : ce qui est imperceptible est insignifiant.



Macron vu comme un président de droite-centre droit

Malgré tout, 55% des sondés estiment que le Président fait ce qu'il dit. Cela ne vaut pas adhésion. Encore une fois, les Français sont très partagés. Il y a ceux qui soulignent son dynamisme et ceux qui sont inquiets. L'image du "président des riches" n'a pas disparu.



Mais il vrai qu'il est plutôt vu comme quelqu'un qui tient ses engagements. Cela renforce non seulement la confiance de son électorat, mais ça plait à l'électorat de droite. Un électorat de droite qui salue les mesures à venir en matière d'immigration.



D'ailleurs Emmanuel Macron est vu dans notre Onepoint pour RTL, LCI et Le Figaro, non pas comme un président "et de droite et de gauche", mais comme un président de droite-centre droit. Ce qui fait dire à un cadre socialiste : Macron a carrément changé de rhésus sanguin. Avant il était G- (gauche moins), maintenant il est D+ (droite plus)".