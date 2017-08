Le journal de 7h : Usain Bolt, roi déchu

publié le 06/08/2017 à 07:35

Tout un stade et des dizaines de millions de téléspectateurs dans le monde attendaient un dernier sacre individuel pour la légende Usain Bolt. Auteur d'une course moyenne en finale du 100 mètres des championnats du monde et pénalisé par un départ raté, le Jamaïcain n'a finalement terminé que troisième, derrière les deux Américains Justin Gatlin et Christian Coleman.



Suspendu quatre ans pour dopage, le champion olympique de 2004 Justin Gatlin retrouve donc la plus haute marche du podium, en dépit des sifflets qui ont accompagné chacune de ses prestations à Londres. Le Français Jimmy Vicaut, qui avait réalisé une très belle performance en entrant en finale malgré un retour de blessure, a fini sixième. Bolt, Gatlin, Coleman et Vicaut seront tous de la partie pour le relais 4x100 mètres, la semaine prochaine.

À écouter également dans ce journal

- Paris : un homme porteur d'une arme blanche et qui a tenté de franchir un contrôle de sécurité a été interpellé vers 23h30 samedi soir à la Tour Eiffel. Le célèbre monument parisien a été évacué 15 minutes avant sa fermeture normale, dans le calme.

- Loi Macron : il y a deux ans, la loi autorisant les commerçants à travailler le dimanche dans 18 zones classées touristiques entrait en vigueur. Les boulangers, qui doivent fermer au moins une journée dans la semaine, se plaignent d'une concurrence déloyale des supérettes, ouvertes 7 jours sur 7.



- Routes : la journée de samedi a été marquée par plus de 800 kilomètres d'embouteillages cumulés en France. Aujourd'hui, Bison futé hisse le drapeau orange dans le sens des retours.



- Ligue 1 : le championnat de France de football a repris ses droits. Après la victoire de Monaco sur Toulouse vendredi soir, six rencontres avaient lieu samedi. Le PSG s'est imposé sur sa pelouse face à Amiens (2-0) après avoir officiellement présenté Neymar, Saint-Étienne a battu Nice (1-0) et Lyon s'est promené face à Strasbourg (4-0).



- Johnny Hallyday : le chanteur a annoncé cette nuit dans un tweet qu'il avait un projet de tournée "rock and blues" pour 2018. Atteint d'un cancer, Johnny Hallyday a cependant assuré sans soucis la tournée des Vieilles Canailles en juin et juillet dernier.