publié le 04/08/2017 à 10:05

Ça y est. Usain Bolt, l'immense athlète jamaïcain, va prendre sa retraite. S'il participe encore aux Mondiaux de Londres, du 4 au 13 août, et qu'il n'a pas totalement tiré sa révérence, il prépare discrètement sa succession.



Lors de sa conférence de presse, mardi 1er août, il a flatté un certain Wayde Van Niekerk, celui qui pourrait lui succéder. Devant un parterre de 400 journalistes, il a placé quelques mots, loin d'être anodins, sur ce sprinteur. "Van Niekerk prouve vraiment qu'il est une star mondiale. Il a prouvé qu'il est digne de cette place", rapporte le site BBC Afrique.

Mais ce n'est pas tout. En réponse aux questions d'une journaliste de CNN, Bolt a avoué toute l'estime que lui inspire ce sportif. C'est simple, pour lui, Van Niekerk est la relève. Fini les piques glissées non sans bienveillance aux JO de 2016, place aux éloges.



Sur l'avenir du sprint après son départ, Bolt répond : "Je pense que tout dépend des athlètes. S'ils comprennent comment se porte la discipline et ce qu'ils doivent faire, ça ira bien. Je pense que Wayden Van Niekerk a déjà pris la relève. À un si jeune age, il bat des records, il court vite, il fait beaucoup pour ce sport."

Un diamant métissé d'Afrique du Sud

Si la nation arc-en-ciel est bien représentée cette année, notamment avec Luvo Manyonga (saut en longueur) et Akani Simbine (100 m) qui peuvent prétendre à des médailles à Londres, c'est bien le jeune Van Niekerk qui a trouvé une place particulière aux yeux de Usain Bolt.



Peut-être est-ce parce qu'à 25 ans, il a déjà battu en 43 min 03 l'indéboulonnable record du monde du 400 mètres de l'Américain Michael Johnson. Établi à 43 min 18 en août 1999, il avait tenu 18 ans.



Mais c'est aussi probablement parce-que cet athlète métis, originaire du Cap, explore toutes les frontières du sprint et brille aussi hors de sa zone de confort du 400 mètres, signant une des meilleures performances de l'année 2017 sur 200 mètres.



Adoubé par Bolt, Van Niekerk pourrait même apporter un renouveau médiatique à un athlétisme sud-africain souvent identifié à des noms pour le moins sulfureux. Comme Oscar Pistorius, multiple médaillé d'or paralympique meurtrier de sa compagne, ou Caster Semenya, la double championne olympique (2012/2016) et du monde (2011/2013) athlète hyperandrogène qui en tirerait un avantage par rapport à ses rivales.



Avec l'abandon du Canadien Andre de Grasse, principal concurrent de Bolt, un boulevard s'ouvre devant le Sud-Africain pour se placer dans le sillage du géant de Jamaïque. "En plus, ajoutait Bolt lors de sa conférence de presse, c'est un bon gars."