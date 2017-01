REPLAY - Des températures glaciales sont attendues dans certaines régions françaises, notamment dans la vallée du Rhône où le mistral souffle en rafales.

Une vague de froid s'abat sur la France ce vendredi 6 janvier, avec des températures glaciales par endroits. Les minimales pourront s'abaisser jusqu'à -7 et -8 degrés de la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté jusqu'à la région Rhône-Alpes et au Massif central. Elles seront à peine positives près des côtes. Dans la vallée du Rhône, le vent ajoute à la sensation de froid. Le mistral souffle en effet jusqu'à 60-70 km/h en rafales dans la Drôme.



Les habitants se préparent à une journée difficile, notamment ceux qui travaillent en extérieur. "Je viens du Nord, j'habite ici depuis huit ans, mais c'est la première fois que c'est aussi froid ici, c'est le vent", explique un homme qui part acheter ses cigarettes. L'après-midi, il n'y aura pas de dégel sur le quart nord-est, jusqu'au Massif central et Rhône-Alpes, avec des maximales ne dépassant pas -4 à -1 degré. Il fera entre 0 et +6 degrés sur la moitié ouest du pays, 4 à 8 près de la Manche et de l'Océan.

