Véhicules d'occasion : 2016, année record pour les ventes

REPLAY - Il ne s'est jamais autant vendu d'occasions en France. L'an dernier, 5,6 millions d'automobiles ont changé de main.

par Christophe Bourroux , Loïc Farge publié le 06/01/2017 à 07:17

C'est du jamais vu depuis 2007. Pour vous donner une idée, il se vend une automobile neuve pour (presque) trois d'occasion. Il faut dire que le prix du neuf bat des record, en moyenne près de 25.000 euros. Cela explique ce succès des occasions, dont le prix moyen est plus raisonnable (entre 11 et 14.000 euros). Quelque 15% des transactions concernent même des véhicules de moins de 3.000 euros.



Cocorico ! Ce sont les marques françaises qui ont la cote et trustent les premières marches du podium. À commencer par Renault, qui occupe 23% du marché, devant Peugeot (18%) et Citroën-DS (13%). Le modèle préféré des Français, comme pour le neuf, c'est la Clio, qui s'est vendu à plus de 412.000 exemplaires selon le site Auto.Scout24. Elle est suivi par le couple Mégane-Scénic. Seule la Golf tire son épingle du jeu, seul véhicule étranger à se glisser parmi les dix véhicules les plus vendus dans l'Hexagone.



Mais le gros carton de l'année est signé Dacia (+17%). Belles performances aussi des Coréens Kia et Hunday. Enfin, les SUV n'échappent pas au succès rencontré en concession, en hausse de 16%.

Le diesel superstar dans l'occasion

Le diesel est en perte de vitesse pour les voitures neuves oui, puisqu'il représente désormais tout juste la moitié des ventes, voire à peine un tiers chez les particuliers. Mais pour l'occasion, c'est une toute autre histoire. Le gazole est encore très représenté. Un diesel superstar, avec des ventes relativement stables depuis 2010, représentant les deux-tiers du marché.



D'ailleurs les voitures les plus anciennes, donc les plus polluantes, connaissent le plus grands succès avec 37% des ventes pour les véhicules de plus de dix ans. Ce sont les voitures de plus de 16 ans qui ont connu la plus forte progression en 2016 (+10%).