VIDÉO - Des expérimentations sur des singes dans le sous-sol d'un hôpital à Paris

INTERVIEW - L'association Animal Testing a diffusé jeudi 5 janvier une vidéo montrant les traitements subis par des primates dans un laboratoire situé sous un hôpital parisien. Une pratique assez courante.

"Ce qui est impressionnant, c'est la tristesse et le désespoir des singes", confie Audrey Jougla. La fondatrice de Animal Testing a enquêté pendant un an sur les expérimentations animales menées dans différents instituts français. Jeudi 5 janvier, l'association a diffusé une vidéo tournée en 2013 dans un laboratoire situé au sous-sol d'un hôpital parisien. Des expérimentations scientifiques y sont effectuées sur des singes pour de la recherche fondamentale sur le cerveau, ainsi que pour les maladies de Parkinson et d'Alzheimer.



"Ils sont une trentaine, des macaques rhésus, enfermés dans des cages d'un mètre cube dont ils ne sortent que pour les expériences, raconte pour RTL.fr Audrey Jougla, qui est allé dans le laboratoire munie d'une caméra cachée. Certains ont des implants en métal, reliés au cerveau qui sortent de leurs têtes, d'autres sont prostrés, ont des tics où sont invalides à cause des traitements qu'ils reçoivent".

Comme l'explique un des scientifiques dans la vidéo, les animaux refusent parfois de se prêter aux expériences. "Ils ont conscience de leur situation. Ils ont créé des liens sociaux entre eux et dès que l'un d'entre eux doit sortir de sa cage pour une expérience, tous les autres autour s'agitent", raconte la fondatrice de l'association.



Audrey Jougla affirme que "d'autres hôpitaux en France possèdent ce genre de laboratoires publics dans leur sous-sol, avec des rongeurs, des chiens ou des chats". "Ce sont des laboratoires publics, mais qui travaillent aussi pour la recherche privée", assure-t-elle. Des zones difficiles d'accès, avec de nombreux sas pour protéger des risques de virus pour les animaux et les humains, mais aussi pour protéger des regards, selon la fondatrice.

Une technique archaïque ?

L'association Animal Testing souhaite que, comme après le scandale des abattoirs français, une commission d'enquête parlementaire soit lancée autours de l'expérimentation sur des animaux pour la recherche fondamentale. Ce type de recherche se distingue du test d'un médicament sur des animaux avant de le faire sur des humains. Il s'agit plutôt d'expériences variées, permettant d'acquérir de nouvelles connaissances sur une maladie par exemple. "L'expérimentation animale en laboratoire est une technique archaïque, que l'on vénère dans la recherche en France, mais dont il faudrait débattre", conclut Audrey Jougla.



En décembre dernier, l'association avait déjà dénoncé avec PETA France, l'utilisation de chiens lors de recherches financées par l'AFM-Téléthon sur les myopathies. Animal Testing mène en ce moment quatre nouvelles enquêtes et prévoit de lancer un appel pour recueillir les témoignages de lanceurs d'alertes.