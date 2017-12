France Télévisions se dote de nouveaux logos pour ses chaînes

publié le 08/12/2017 à 23:13

Le service public s'offre un lifting. France Télévisions va procéder début 2018 à un rafraîchissement de son identité visuelle. De nouveaux logos pour les chaînes de télévision du groupe audiovisuel ont été déposés auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), a-t-on appris vendredi 8 décembre.



Ces logos reprennent les codes de la charte graphique élaborée pour la chaîne d'information en continu franceinfo, lancée en septembre 2016. Adieu les trapèzes de couleur dans lesquels étaient imbriqué le chiffre de la chaîne. Ces logos existaient depuis 2002. C'est un style plus minimaliste qui est donc adopté, avec une typographie en minuscule et arrondie et un point médian coloré.

Si l'on se base sur le document publié par l'INPI, les couleurs des chaînes semblent d'ailleurs évoluer sensiblement pour plusieurs chaînes. France 3 adopte un bleu plus clair, le violet de France 4 est plus foncé, tandis que le vert de France 5 est presque fluorescent. À noter également le changement de nom des chaînes 1ère qui couvrent l'Outre-mer. Elles adoptent désormais le simple chiffre "1", en raison d'une décision de justice après une plainte de Paris Première.