REPLAY - Donald Trump sera officiellement investi 45e président des États-Unis ce vendredi, à Washington.

par Jérôme Chapuis publié le 20/01/2017 à 07:44

Dans quelques heures, il faudra dire "le président Trump". Donald Trump prêtera serment ce vendredi 20 janvier à Washington. La cérémonie d'investiture débutera à 9h30 aux États-Unis (15h30 en France) et il prêtera serment à midi (17 heures en France) comme l'ont fait avant lui George Washington, Franklin D. Roosevelt ou encore John F. Kennedy. Auparavant, il aura été reçu avec son épouse Melania pour boire le thé avec les Obama. En quelques heures seulement, au moment du départ des Obama, la Maison Blanche va être en effervescence pour préparer les lieux aux nouveaux locataires. Les équipes vont devoir faire disparaître les huit années de vie des Obama dans la demeure pour la préparer pour les Trump.



Déménageurs, décorateurs et femmes de chambre vont s’activer. Nouveaux meubles, nouvelle literie. Les photos de famille des Obama vont être décrochées et remplacées par celles des Trump. Leurs affaires vont être disposées dans les commodes des chambres, la salle de bains. La décoration sera refaite. On sait qu’ils veulent notamment changer les rideaux.



Barack Obama avait raconté, un peu épaté, que pendant sa cérémonie d’inauguration, en 2009, en cinq heures, la décoration des chambres des deux filles Bush (de jeunes adultes) avaient été refaites, pour accueillir les deux nouvelles petites locataires, Sasha et Malia, qui étaient encore des petites filles.

À écouter également dans ce journal

- En Italie, toujours aucun signe de vie n'émane des décombres d'un hôtel où se trouvaient une trentaine de personnes, dont des enfants, 24 heures après l'avalanche qui l'a enseveli dans le centre du pays, déjà touché par plusieurs séismes.



- Les sept candidats à la primaire de la gauche se sont affrontés pour la dernière fois, jeudi soir. Difficile aujourd'hui de dire qui seront les deux candidats qualifiés pour le second tour.



- Le spectateur gravement blessé après la sortie de route du pilote néo-zélandais Hayden Paddon, dès la première spéciale du rallye Monte Carlo, est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé l'automobile club de Monaco (ACM).



- Scène surréaliste dans le centre pénitentiaire d'Annœullin (Nord). Les surveillants ont découvert des drones survolant des cours de promenade, transportant des téléphones portables à destination des détenus.



- Il l'a fait. Armel Le Cléac'h a remporté la 8e édition du Vendée Globe et établi un nouveau record : 74 jours 3 heures 35 mn 46 s.