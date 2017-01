ÉCLAIRAGE - Les futurs bacheliers souhaitant s'inscrire dans l'enseignement supérieur doivent passer par plusieurs étapes.

Crédit : MARTIN BUREAU / AFP Des lycéens regardant leurs résultats au baccalauréat, le 7 juillet 2015

par Léa Stassinet publié le 20/01/2017 à 07:20

C'est l'heure du choix pour les élèves de terminale. À partir du vendredi 20 janvier et jusqu'au 20 mars prochain, ils pourront ouvrir leur dossier électronique sur le site d'Admission Post-Bac (APB) et classer leurs souhaits de formation pour l'an prochain. C'est la première étape de la procédure APB. Attention, chaque futur bachelier ne peut souscrire qu'à 24 candidatures au maximum, dont 12 par grande famille de formations (BTS, DUT ou licence par exemple).



Chaque élève a ensuite jusqu'au 31 mai 2017 pour hiérarchiser ses vœux. Après cette date, la liste sera définitive. Mais entre la première et la deuxième étape, il ne faudra pas oublier le 2 avril, date à laquelle le candidat ne pourra plus modifier son dossier d'inscription. Il devra également confirmer avant ce jour-là le nombre de ses candidatures. C'est également la date limite d'envoi de dossiers aux formations qui en demandent.

Trois phases d'admission

À partir du mois de juin, il y aura trois phases successives de résultats des admissions. D'abord du 8 au 13 juin, puis du 26 juin au 1er juillet et du 14 au 19 juillet. À chaque fois fois, le candidat reçoit une seule proposition, la meilleure possible en fonction de la liste de vœux du futur bachelier. À ce moment-là, le candidat a le choix entre 4 réponses :

- Oui, j'accepte définitivement la proposition qui m'est faite

- Oui, j'accepte la proposition mais je maintiens ma candidature aux formations mieux placées dans ma liste de vœux.

- Non, je renonce à la proposition qui m'est faite, mais je maintiens ma candidature aux formations mieux placées dans ma liste de vœux.

- Démissionner, je renonce à toutes les formations de ma liste de vœux.



Enfin, de juillet à septembre, le futur étudiant s'inscrit dans l'établissement choisi selon les modalités et le calendrier de celui-ci. Et pour ceux qui n'auraient pas reçu de proposition satisfaisante, il existe une procédure complémentaire. Les établissements proposent ainsi les places libérées par les candidats démissionnaires, pendant les mois de juin et juillet.