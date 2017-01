La victime, un Espagnol de 50 ans, a été renversé par le pilote Néo-Zélandais Hayden Paddon alors qu'il prenait des photos.

publié le 20/01/2017

Les secours n'ont rien pu faire. Le spectateur gravement blessé jeudi 19 janvier après la sortie de route de la Hyundai du pilote néo-zélandais Hayden Paddon, dès la première spéciale du rallye Monte Carlo, est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé l'automobile club de Monaco (ACM). "Le spectateur a été héliporté depuis la spéciale disputée dans les Alpes-de-Haute-Provence vers l'hôpital de Nice. Malgré tous les efforts de l'équipe médicale, il est malheureusement décédé", a indiqué l'organisateur de l'épreuve dans un communiqué.



La victime, un Espagnol âgé de 50 ans qui prenait des photos, se trouvait en arrêt cardio-respiratoire avant d'être évacué par un hélicoptère de la sécurité civile vers l'hôpital Pasteur de Nice. Troisième concurrent à s'élancer, Paddon a perdu le contrôle de sa voiture à l'entrée d'une courbe dans le dernier tiers de la spéciale reliant Entrevaux et Ubraye, sur 21,25 km. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de recherche de Castellane, dans les Alpes-de-Haute-Provence.



L'accident a eu lieu vers 20h30 sur la route départementale 10, à seulement 3km de la ligne d'arrivée, dans une zone où la glace et la neige étaient plus présentes que sur la première moitié de la spéciale. Après un tête-à-queue sans doute provoqué par le verglas, le Néo-Zélandais a violemment heurté la falaise avec son côté droit, sa voiture partant presque en tonneau avant de retomber violemment sur son côté gauche.

I am incredibly saddened by today's accident and my thoughts are with the family and friends of the person involved...p1 https://t.co/Wu6Hw01LGJ — Hayden Paddon (@HaydenPaddon) 20 janvier 2017

Sur les images diffusées en direct, le pilote Hyundai et son copilote John Kennard sont ensuite sortis apparemment indemnes de leur véhicule, ce qui a été confirmé par leur écurie dans un tweet. D'après des témoins, la victime s'était installée dans une zone non prévue pour accueillir du public alors que des mesures de sécurité renforcées sont censées entrer en vigueur cette saison pour répondre à l'augmentation de la puissance des voitures.



"Je suis terriblement attristé par l'accident d'aujourd'hui et mes pensées vont à la famille et aux amis de cette personne", a réagi sur Twitter le pilote de Hyundai, qui prenait part à son 61e rallye WRC. "L'équipe et ses membres ont promis leur soutien total aux organisateurs de l'événement et aux autorités pour comprendre tous les détails" de l'accident, a expliqué l'écurie coréenne dans un communiqué.