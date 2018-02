et AFP

publié le 03/02/2018 à 04:08

L'enquête avance, cinq mois après la tuerie de Las Vegas. Un Américain vivant dans l'Arizona a été inculpé pour avoir vendu illégalement de puissantes munitions au sniper de Las Vegas, Stephen Paddock, a annoncé vendredi 2 février le ministère de la Justice. Au mois d'octobre, ce dernier avait été l'auteur de la pire fusillade de l'histoire récente des États-Unis.



Douglas Haig, 55 ans, originaire de la ville de Mesa, s'est vu signifier ses poursuites au tribunal fédéral de Phoenix, accusé d'avoir "fabriqué et vendu sans permis des munitions capables de percer un blindage" à Stephen Paddock, d'après le communiqué des autorités.

L'homme a été arrêté puis relâché sous caution avant une audition préliminaire prévue le 15 février au tribunal de Phoenix, dans le sud-ouest américain. Il risque jusqu'à 5 ans de prison et une amende de 250.000 dollars.

58 morts et plus de 800 blessés dans l'attaque

Stephen Paddock avait ouvert le feu lors d'un concert de musique country en plein air à Las Vegas le 1er octobre depuis la fenêtre de son hôtel surplombant l'événement, tuant 58 personnes et en blessant plus de 800 autres, selon un rapport policier.



La police dit avoir trouvé les empreintes digitales du vendeur de munitions sur certains chargeurs dans la suite située au 32ème étage de l'hôtel Mandalay Bay, où s'était barricadé Stephen Paddock avec un arsenal. Le tireur, qui selon les autorités avait méticuleusement planifié son attaque, s'est suicidé avant que les policiers n'accèdent à cette suite.



D'après la plainte du gouvernement, Douglas Haig a vu Stephen Paddock plusieurs fois chez lui en septembre 2017. Il gérait un site internet spécialisé dans la vente de munitions explosives capables de percer des blindages et en a expédié à travers les États-Unis.



Le 19 janvier, le shérif de Las Vegas avait indiqué que la police fédérale (FBI) avait ouvert une enquête sur une deuxième personne qui pourrait avoir été liée au massacre de Las Vegas.