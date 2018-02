publié le 03/02/2018 à 03:21

Retrouvailles entre Emmanuel Macron et Rihanna, au Sénégal. Alors qu'ils s'étaient déjà entretenus en juillet dernier à Paris, le président français et la chanteuse américaine se sont donné rendez-vous à Dakar vendredi 2 février pour la conférence du Partenariat mondial pour l'éducation (PME).



Rihanna, l'ambassadrice de l'évènement, a salué les "progrès énormes" réalisés lors de cette réunion coprésidée par le Sénégal et la France, avant de saluer, parfois en les embrassant, les chefs d'État réunis à la tribune de la salle de conférence, à une trentaine de kilomètres de Dakar.

"Bien sûr, le travail n'est jamais fini, nous avons encore un long chemin à parcourir et il s'agit d'un combat pour lequel nous n'arrêterons jamais de nous battre jusqu'à ce que chaque garçon, chaque fille, ait accès à l'éducation", ajouté la chanteuse.

La France a décidé de verser 200 millions d'euros

Avant elle, le président français Emmanuel Macron a demandé que l'aide soit particulièrement consacrée à l'éducation des filles. "Partout où on veut promouvoir l'obscurantisme, faire reculer la démocratie, ce sont les jeunes filles qu'on sort de l'école", a-t-il déclaré, alors que son épouse Brigitte visitait l'île de Gorée, symbole de la traite négrière au large de Dakar.



Le Partenariat mondial pour l'éducation (PME) est "en très bonne voie" d'être renfloué à hauteur de 3,1 milliards de dollars, s'est réjoui la présidence française. La France a décidé de verser 200 millions d'euros (250 millions de dollars) au PME, plus de 10 fois plus que les 17 millions apportés en 2014, a annoncé Emmanuel Macron, ce qui fait de Paris le 4e donateur du fonds. La France compte en outre consacrer à l'éducation 100 millions d'euros en aides bilatérales.



À l'issue de la conférence de vendredi, la totalité des dons annoncés devrait représenter quelque 2,7 milliards de dollars, mais plusieurs pays se déclareront plus tard, dont l'Allemagne et les Pays-Bas, a souligné l'Élysée.