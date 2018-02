Tariq Ramadan mis en examen pour viols et incarcéré

et AFP

publié le 02/02/2018 à 20:40

Tariq Ramadan a été mis en examen pour viols et incarcéré, vendredi 2 février en début de soirée. L'islamologue controversé avait été placé en garde à vue à Paris, dans la matinée du mercredi 31 janvier. Sa garde à vue avait été prolongée une fois. Dans le sillage des révélations qui ont fait suite à l'affaire Harvey Weinstein, à l'automne 2017, le théologien suisse avait été accusé de viol par deux femmes.



Une enquête préliminaire pour les chefs de viols et violences volontaires avait alors été ouverte. Depuis le début de l'affaire, Tariq Ramadan nie farouchement les accusations portées à son encontre. Au début du mois de novembre 2017, le quotidien La Tribune de Genève avait également publié des accusations d'abus sexuels sur mineures. Sur Facebook, il avait qualifié ces propos de "campagne de calomnie", instiguée par ses "ennemis de toujours", et avait annoncé une plainte en diffamation.

La première femme à avoir accusé Tariq Ramadan est une ancienne salafiste devenue féministe. Henda Ayari accuse le petit-fils du fondateur des Frères musulmans de l'avoir violée dans une chambre d'hôtel parisien en 2012. L'identité de la seconde victime présumée n'est pas connue. Néanmoins, elle reproche à l'islamologue des faits similaires, qui se seraient produits dans un hôtel lyonnais, en 2009.

"Il s'agit de la reconnaissance de la solidité de notre dossier, de la reconnaissance d'un personnage, d'un contexte, a expliqué maître Jonas Haddad, l'avocat d'Henda Ayari, au micro de RTL. On voit bien que la demande du procureur de placement en détention provisoire obéit à des impératifs de sécurité, à des impératifs de mettre fin à des menaces qui pouvaient être proférées. L'instruction va maintenant se dérouler, chacun aura l'intégralité du dossier et pourra ouvrir le livre, qu'on se rende compte de la réalité d'un personnage et d'un système".