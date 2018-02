Aciérie Ascoval : "Les gens ont retrouvé un moral", salue le délégué CFDT

publié le 02/02/2018 à 18:59

Les ouvriers de l'aciérie d'Ascoval de Saint-Saulve (Nord) sont soulagés. Bruno Le Maire a annoncé ce vendredi 2 février que l'État apporterait 5 millions d'euros pour "soutenir l'activité" du site de l'aciérie, dans le cadre de l'accord trouvé pour garantir cette activité pendant un an. Les salariés avaient manifesté leurs inquiétudes après que le site a été exclu de la reprise du groupe Ascométal par le sidérurgiste-métallurgiste suisse Schmolz + Bickenbach.



Invité de RTL Soir ce vendredi 2 février, le porte-parole de l'intersyndicale et délégué CFDT du site s'est félicité de cette annonce du ministre de l'Économie. "On part d'une semaine très compliquée, où lundi c'était le coup de massue. Là, on est rentrés chez nous accueillis par nos collègues sous forme d'une haie d'honneur", a raconté Bruno Kopczynski. "Ce qui fait notre force, c'est que les gens ont retrouvé un moral et une pêche d'enfer", a poursuivi le syndicaliste.

Bruno Kopczynski reste malgré tout conscient qu'il faudra trouver à terme un repreneur pour assurer un avenir pérenne au site industriel. "On a commencé à faire de gros efforts pour réduire les coûts de production. (...) On va tout faire pour arriver à (équilibrer les comptes, ndlr), car cette usine-là, on l'aime", a conclu le délégué CFDT.