Jean Lassalle, la nouvelle star de l'Assemblée

publié le 08/08/2017 à 04:00

Jean Lassalle est la nouvelle star de l'Assemblée nationale. Miraculé de la précédente assemblée, l'ancien vice-président du MoDem et ami de François Bayrou, qui restait peu connu du grand public jusqu'à la dernière présidentielle, bénéficie désormais d'une grande et toute récente notoriété dans les couloirs du palais Bourbon. Selon Le Figaro, de nombreux députés le saluent, sans qu'il ne puisse toujours rendre la pareille à ses interlocuteurs. Comme le rapporte le site du journal, Jean Lassalle reconnaît : "Les nouveaux savent tous qui je suis mais moi je ne connais pas leurs noms !".



En effet, le député des Pyrénées-Atlantiques n'a qu'une vague vue d'ensemble sur les 308 macronistes, qu'il surnomme "les marcheurs". Et lorsqu'il veut parler de François Ruffin de La France insoumise, pour lequel il semble avoir une grande estime, il est en difficulté pour se remémorer son nom. "Notre brave ami... celui qui a lancé son film...", bredouille Jean Lassalle.



Ils sont tous venus me voir

Seul avantage d'être un ancien de l'hémicycle : une réputation qui le précède et la notoriété qui en découle. Lui qui chérissait tant d'être abordé dans la rue pendant la présidentielle se réjouit de voir venir à lui tous ces petits nouveaux. "Je jouis d'une incroyable popularité humaine ! Pour les marcheurs, je suis comme un vieux singe sage... Ils savent que j'ai marché avant eux. Ils viennent me voir pour me demander des conseils." Et ils ne sont pas les seuls à s'intéresser à lui. Député non-inscrit, Jean Lassalle apparaît comme la personnalité idéale pour quiconque veut former ou renforcer son groupe.

Emmanuel Macron voulait qu'il le rejoigne

"Ils sont tous venus me voir", assure le député, avant de nuancer, "enfin, tous sauf le MoDem". Et si l'on en croit le Béarnais, le premier à avoir toqué à sa porte serait Emmanuel Macron en personne. Les deux hommes auraient eu quelques conversations, dont l'une portant sur l'étiquette de Jean Lassalle pour les législatives. "Il voulait que je le rejoigne, histoire qu'il ait un député un peu connu. Mais moi je ne veux pas m'inféoder à Monsieur Macron. Il est brillant mais bon... Il nous a un peu été vendu comme une marque de lessive", confie-t-il.



Jean Lassalle évoque ensuite une tentative de ralliement côté communiste. "André Chassaigne voulait que je le rejoigne mais les Français n'aimeraient pas...", assure le Béarnais. André Chassaigne dirige en effet le groupe communiste à l'Assemblée, et l'ADN politique de l'ancien maire de Lourdios ne se situe pas exactement dans cette veine. "Je n'ai pas été élu pour faire du communisme mais du lassalisme", tranche-t-il.

Sollicité par le FN

Le "lassalisme" consiste à dénoncer "le pouvoir de l'argent", vanter les merveilles de "la France périphérique" et à exiger le "rassemblement de notre grand pays". Ce discours a fait de lui une vedette au sein de l'électorat d'extrême droite, pour qui l'accent pyrénéen a tout du "parler vrai". Au point que les élus non-inscrits FN sont allés vers lui, hors caméra pour tenter de former une alliance. "Mon bureau est au même étage que celui de Louis Aliot et Marine Le Pen je crois... Pour le FN, je peux attirer un certain genre d'électorat. Alors, ils m'ont parlé." Une tentative vaine auprès du député si populaire du Béarn. "Je leur ai dit “non, non. Je ne veux pas vous vexer mais je ne veux pas faire un truc avec vous", assure Jean Lassalle. Contacté par Le Figaro, Gilbert Collard ne dément pas l'initiative.

Il pense avoir bientôt un groupe

Du côté de la France insoumise, aucune tentative de débauchage. "Il a une certaine originalité qui le mène à faire du hors-piste parlementaire, mais c'est un peu gagman", tempère Alexis Corbière. S'il ne compte pas offrir ses services à qui que ce soit, Jean Lassalle s'imagine en revanche très bien en meneur de troupe. "Je pense que je vais bientôt avoir un groupe. Avec des députés de la France périphérique par exemple", explique-t-il. Selon les informations du Figaro, trois députés non-inscrits corses se sont présentés à son bureau, les bras chargés de vin et de saucisson. Jean Lassalle fait décidément l'unanimité sur tous les bancs de l'Assemblée.