publié le 03/08/2017 à 07:41

"IL ARRIVE !", titre ce matin le journal l'Équipe. Le footballeur brésilien Neymar est attendu aujourd'hui à Paris, pour signer officiellement en fin de semaine ce que l'on présente comme le transfert du siècle. 222 millions d'euros, du jamais-vu pour l'attaquant prodige qui quitte le Barça pour rejoindre le PSG, où il devrait hériter du n°10 que lui offre son nouveau coéquipier, Javier Pastore. Un accueil qui promet d'être chaleureux pour le Brésilien et la fin d'un suspense qui a tenu en haleine tous les supporters.



Véritable jeu de piste qui a vu la star brésilienne quitter Barcelone, non pas pour Londres comme annoncé dans un premier temps, mais Porto où évoluait il y a encore quelques mois Antero Henrique, le nouveau directeur sportif du PSG. C'est au Portugal, à l'abri des regards, que Neymar a pu passer sa visite médicale sous le contrôle d'Éric Roland, le médecin du club, accompagné du Brésilien Maxwell.

Neymar a ensuite regagné Barcelone dans la soirée et est attendu en fin d'après-midi à Paris.

À écouter également dans ce journal

- Treize départements sont toujours placés en vigilance orange "canicule", par Météo France. Sont concernés : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Drôme, le Gard, l'Isère, le Rhône, le Var et le Vaucluse.



- En Corse, les pompiers tentent toujours de maîtriser l'incendie qui a déjà ravagé une centaine d'hectares en Corse-du-Sud, près du GR20, à Palneca. Deux bombardiers ont décollé ce matin pour les aider. Un autre départ de feu a eu lieu près d'Ajaccio, à Ocana.



- Un cadavre emballé de la tête aux pieds dans du film alimentaire a été retrouvé à son domicile d'Aubervilliers. La dépouille n'a pu être identifiée pour l'instant, mais il pourrait s'agir d'un professeur enseignant dans un lycée de la ville.



- Les collectivités locales ont appris que l'État allait leur ôter 300 millions d'euros de crédits pour 2017. Emmanuel Macron avait pourtant promis le 17 juillet dernier que les dotations ne seraient pas coupées en 2018, mais selon Libération, le décret actant une baisse dès cette année était signé trois jours plus tard.



- Le Parlement a donné son feu vert au gouvernement pour réformer le Code du Travail par ordonnances. Le texte a pour objectif de "donner plus de liberté et de protection" aux entreprises et aux salariés. Les arbitrages de l'exécutif seront présentés fin août aux organisations syndicales.