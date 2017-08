publié le 03/08/2017 à 06:17

C'est le continent le plus peuplé du monde. Mais d'ici 2100, l'Asie pourrait devenir inhabitable. En cause, la chaleur humide extrême provoquée par le réchauffement climatique qui risque de rendre une partie de l'Asie du sud - où vit un cinquième de l'humanité - inhabitable d'ici la fin du siècle, si rien n'est fait pour réduire les gaz à effet de serre. Un constat alarmant rendu par des chercheurs qui dévoilent ce mercredi leurs travaux dans la revue Science Advances. "L'augmentation des températures et de l'humidité durant l'été pourrait atteindre des niveaux excédant la capacité de l'organisme humain à survivre sans protection", ont-ils déterminé.



Et de prévenir : "ces vagues de chaleur mortelle pourraient même se produire d'ici seulement quelques décennies dans des régions d'Inde, du Pakistan et du Bangladesh, y compris dans les bassins fertiles de l'Indus et du Gange, d'importantes régions de production agricole". Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme quant à l'urgence que représente ce changement climatique en Asie.

En 2015, la cinquième vague de chaleur la plus mortelle de l'histoire avait frappé une grande partie de l'Inde et du Pakistan faisant environ 3.500 morts. La fréquence de ces canicules est, selon plusieurs études, liée au changement climatique.

Réduire les émissions de dioxyde de carbone

Si rien n'est fait, la température de 35°C - dangereuse pour l'humain - combinée à une forte humidité, pourrait rendre invivable une partie de l'Asie. Les régions les plus durement touchées seraient probablement le nord de l'Inde, le Bangladesh et le sud du Pakistan où vivent au total 1,5 milliard de personnes.



Ces régions comptent aussi parmi les plus pauvres d'Asie du sud où une partie importante de la population dépend de cultures nécessitant de longues heures de dur labeur dans les champs sans protection contre le soleil. Un scénario catastrophe auquel seule une action mondiale commune peut répondre.