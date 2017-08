publié le 03/08/2017 à 07:01

Plusieurs départs de feu sont survenus mercredi 2 août dans l'après-midi en Corse-du-Sud, dont un qui a parcouru une centaine d'hectares à proximité du célèbre GR20, nécessitant l'évacuation de randonneurs, alors que l'île est en vigilance orange canicule, a-t-on appris auprès des pompiers.



Un feu a pris en fin d'après-midi dans le secteur du Taravo, sur la commune de Palneca, à proximité du sentier de randonnée GR20. Des randonneurs et des personnes se baignant dans des trous d'eau en contrebas de la forêt, ainsi que des enfants se baignant dans la rivière ont été évacués par hélicoptère. En fin de soirée l'incendie, qualifié de "virulent" par les pompiers, n'était pas maîtrisé et avait parcouru une centaine d'hectares.

"Le chantier pour le maîtriser prendra plusieurs jours", a indiqué à l'AFP Bruno Maestracci, le directeur du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Corse-du-Sud, au sujet de ce feu situé dans une forêt domaniale de pins, ce qui rend l'intervention complexe.



Quatre trackers, un Dash, deux Canadair et une centaine d'hommes étaient mobilisés mercredi soir. Arrêtés pendant la nuit, les moyens aériens ont repris le travail dès l'aube jeudi. La météo annoncée pour jeudi, et notamment les températures caniculaires hors normes, ne sont pas favorables à une évolution positive rapide de cet incendie, ont estimé les pompiers.



À la mi-journée, un incendie a également pris à Appietto. Fixé dans la soirée, il a parcouru une trentaine d'hectares et mobilisé une centaine d'hommes au sol, appuyés par 3 Canadair. Cet incendie se situe à proximité d'habitations qui n'ont toutefois pas été évacuées. Selon le directeur du Sdis, suffisamment de pompiers seraient en effet sur les lieux "pour que les maisons ne brûlent pas".