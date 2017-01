Donald Trump avait prévenu Enrique Peña Nieto qu'il n'était pas nécessaire qu'il vienne si le Mexique ne compte pas payer le mur à la frontière.

Crédit : YURI CORTEZ / AFP Enrique Peña Nieto et Donald Trump, à Mexico City le 31 août 2016

par Julien Absalon , Avec AFP publié le 26/01/2017 à 17:56

Déjà une première crise diplomatique. Le président mexicain Enrique Peña Nieto a officiellement annulé sa visite aux États-Unis, qui devait avoir lieu le 31 janvier à Washington. "Ce matin, j'ai informé la Maison Blanche que je n'assisterai pas à la réunion de travail programmée mardi prochain", a-t-il indiqué jeudi 26 janvier sur Twitter. Cette décision prend la forme de représailles contre Donald Trump, qui souhaite faire payer au Mexique la construction du mur à la frontière entre les deux pays.



Dans un autre tweet, Enrique Peña Nieto a tout de même montré un signe d'ouverture pour une reprise de dialogue : "Le Mexique réitère sa volonté de travailler avec les États-Unis pour parvenir à des accords en faveur des deux nations".



Peu avant, Donald Trump avait prévenu son homologue de Mexico : "Si le Mexique n'est pas prêt à payer le mur, qui est vraiment nécessaire, ce serait mieux d'annuler la rencontre à venir". Face à la menace, Enrique Peña Nieto décide de ne pas se détourner du bras de fer engagé par le milliardaire. Sous la pression de l'opposition mexicaine qui l'a exhorté à annuler son déplacement à Washington, le président mexicain avait indiqué qu'il attendrait le retour d'une délégation de haut niveau à Washington avant de prendre une décision. "Je regrette et condamne la décision des États-Unis de continuer la construction du mur qui, depuis des années, au lieu de nous unir, nous divise", avait-il déclaré dans un bref message vidéo diffusé mercredi soir sur son compte Twitter.



Entré en fonction vendredi 20 janvier, Donald Trump a signé mercredi un décret lançant la construction d'un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique pour endiguer l'immigration clandestine, la promesse la plus emblématique de sa campagne.