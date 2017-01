Les Bleus ont parfaitement géré leur premier vrai test face à la Norvège avec une victoire 31-28. Ils font un grand pas vers la première place du groupe A.

Crédit : LOIC VENANCE / AFP Timothey N'Guessan face à la Norvège lors du 3e match de poule de la France face à la Norvège (31-28) dimanche 15 janvier 2017

par Luca Dangréaux , Avec AFP publié le 15/01/2017 à 20:15

L'équipe de France de handball a parfaitement négocié son premier vrai test, face à la Norvège. Elle a vaincu les Nordiques 31-28 et enchaîne ainsi une troisième victoire consécutive en autant de match. Portés par Nikola Karabatic élu homme du match, les français ont effectué un grand pas vers la première place de leur groupe lors de ce Mondial-2017, dans une ambiance bouillante dimanche à Nantes.



Après le Brésil (31-16) et le Japon (31-19), balayés sans trop forcer, ils ont cette fois pris le pas sur la formation la plus relevée de leur poule lors d'un match musclé. Pour la troisième fois de suite, la France a terminé son match avec 31 buts inscrits.



Désormais, la qualification pour les huitièmes de finale est quasiment acquise. Une seule victoire lors de leurs deux prochaines rencontres, mardi contre la Russie (20h45) puis jeudi (17h45) face à la Pologne devrait suffire pour terminer premier et ainsi bénéficier d'un parcours dégagé jusqu'en demi-finales. Les Bleus assument parfaitement leur rôle de grand favori.

Fiche technique :

Mondial 2017 messieurs - 1er tour, 3e journée (Groupe A)

À Nantes (Parc des expositions, Hall XXL) - La France bat la Norvège 31 à 28 (mi-temps 16-12)



Spectateurs : 10.500

Arbitres: MM. Kolahdouzan et Mousaviyan (IRI)

Exclusions temporaires: 5 pour la France, 7 pour la Norvège

Cartons rouges: 1 pour la France (Fabregas), 1 pour la Norvège (O'Sullivan)



France

Buteurs: Remili (5), N. Karabatic (5), Mahé (5 dont 3 pén.), Abalo (3), Sorhaindo (4), Guigou (4), Fabregas (2), Porte (1), Nguessan (2)

Gardiens: Omeyer (9 arrêts sur 27 tirs), Gérard (2/5)

Sélectionneurs: Didier Dinart et Guillaume Gille



Norvège

Buteurs: Sagosen (7), Myrhol (4), Tonnesen (4), Jondal (6), Bjornsen (5), Rod (1), Johannessen (1)

Gardiens: Erevik (1 arrêts sur 11 tirs), Bergerud (6/24)

Sélectionneur: Christian Berge