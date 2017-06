Le journal de 7h : la canicule a fait ses premières victimes

publié le 22/06/2017 à 07:45

C'est l'urgentiste Patrick Pelloux qui l'a évoqué dans un tweet envoyé dans la soirée du mercredi 21 juin : "Premières victimes de la canicule. Pas d'affolement. Poursuivre la prévention et préparer les hôpitaux". Le nombre de décès a en effet connu une légère hausse ces derniers jours par rapport à la normale, notamment chez les enfants et les personnes âgées.



Les services comme le 115 sont saturés d'appels. Les mêmes symptômes se répètent à longueur de journée dans les descriptions des victimes : fatigue, maux de tête, manque d'appétit... La canicule touche tout le monde mais s'avère particulièrement dangereuse pour les personnes les plus fragiles. Les gestes à adopter pour se préserver des effets néfastes de la chaleur restent évidemment à l'ordre du jour : boire beaucoup, éviter de trop sortir et avoir un ventilateur à portée de main.

À écouter également dans ce journal

- Canicule : autre effet de la vague de chaleur, la nette augmentation du nombre de pannes chez les automobilistes, comme nous vous le révélons ce matin.

- Canicule : un pic de pollution lié aux fortes chaleurs a conduit à la mise en place de la circulation différenciée ce jeudi 22 juin à Paris et sa banlieue. Les véhicules portant les vignettes "Crit'air" 4 et 5 ne peuvent pas circuler aujourd'hui.



- Conseil des ministres : au lendemain de l'annonce de la composition du nouveau gouvernement d'Edouard Philippe, Emmanuel Macron préside jeudi 22 juin le premier Conseil des ministres de cette nouvelle équipe.



- Europe : après le Conseil des ministres, Emmanuel Macron prendra la direction de Bruxelles pour son premier Conseil européen.



- Irak : alors que la reconquête de Mossoul par la coalition se poursuit. Le minaret de la mosquée Al-Nouri, lieu symbolique de la ville, a été détruit. Les troupes de Daech l'auraient fait sauter . Les jihadistes, eux, dénoncent un bombardement américain.