Automobile : 30% de dépannage en plus à cause de la chaleur

publié le 22/06/2017 à 07:46

Les Françaises et les Français ne sont pas les seuls à souffrir de la chaleur cette semaine. Le nombre de dépannages et remorquages de voitures a bondi de 30% depuis mardi 20 juin, sous l'effet de la canicule, en raison de la surchauffe des moteurs ou de pannes de climatisation. Mondial Assistance, la société d'assistance leader en France a enregistré depuis le début de ces fortes chaleurs 15.000 appels par jour pour des pannes, contre 10.000 habituellement.



"On sait qu’au-delà de 33°C ou 34°C, les véhicules tombent beaucoup plus en panne", explique Pascal Fanton, directeur des opérations de Mondial Assistance. En conséquence, 4.300 interventions par jour ont été réalisées, contre 3.000 en temps normal. Pour faire face à cette situation exceptionnelle, près de 240 personnes ont été appelées pour renforcer l'accueil téléphonique.

À la différence des pannes habituellement observées durant les grandes vacances, les pannes ont lieu dans les centres-villes durant cet épisode de canicule."On a des interventions qui sont plutôt en milieu urbain, sur des trajets domicile travail", fait observer Pascal Fanton. Géographiquement, les interventions d'assistance se concentrent aussi dans l’ouest et l'Île-de-France, des régions habituellement tempérées. L'été, les difficultés ont lieu surtout dans la vallée du Rhône et en Bretagne, où se concentre la majorité des touristes.