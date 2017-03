et AFP

publié le 13/03/2017 à 15:49

La reprise totale de Mossoul serait imminente d'après les forces armées irakiennes. Après avoir réussi à reconquérir l'est de la ville fief de l'État islamique (EI) en Irak, l'ouest est en passe de passer sous contrôle irakien. Depuis ce week-end, l'EI serait "pris au piège", selon un envoyé spécial américain auprès de la coalition internationale. Dans la nuit de samedi à dimanche, la 9e division de l'armée irakienne, basée près de Badouch au nord-ouest de Mossoul, a coupé le dernier accès" de la deuxième ville du pays, a affirmé Brett McGurk à des journalistes à Bagdad avant d'ajouter : "Tous les combattants qui se trouvent à Mossoul vont y mourir".



Lundi, les forces irakiennes consolidaient leurs positions près de la vieille ville de Mossoul, où la bataille contre des jihadistes acculés s'annonce l'une des plus dures de l'offensive visant à reconquérir de la deuxième ville d'Irak. Chasser l'EI de Mossoul-Ouest permettrait aux forces irakiennes d'asseoir leur contrôle sur la totalité de la ville septentrionale et d'infliger son pire revers au groupe jihadiste, qui perdrait son dernier grand bastion dans le pays.

L'État islamique est pris au piège Brett McGurk Partager la citation





Les forces d'élite du contre-terrorisme (CTS), la police fédérale et les unités d'intervention rapide se rapprochent désormais de la vieille ville, un secteur aux rues étroites où des centaines de milliers de civils sont pris au piège. Les unités d'intervention rapide et la police fédérale "ratissent les zones libérées comme celle de Bab al-Toub, à la recherche de pièges, de mines et de terroristes se cachant parmi la population", a ajouté le lieutenant-général Raëd Chaker Jawdat dans un communiqué.

Ces derniers jours, les forces irakiennes ont chassé les jihadistes de plusieurs quartiers dont celui abritant le siège du gouvernorat de la province de Ninive et le bâtiment de la Banque centrale, où l'EI avait dérobé des millions de dollars en 2014 après s'être emparé de Mossoul.