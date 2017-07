Le journal de 7h : L'incendie de Saint-Cannat est maîtrisé

publié le 17/07/2017 à 07:44

Les habitants de Saint-Cannat s'organisent et la solidarité se met en place, après l'incendie qui a eu lieu à Saint-Cannat, près d'Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Plus de 800 hectares de forêt sont partis en fumée depuis le début du sinistre samedi 15 juillet. Même si la cause officielle n'est pas officiellement connue, le feu se serait déclenché en bord de route à cause d'un mégot lancé d'une voiture. Lundi 17 juillet, les pompiers affirment que le sinistre est désormais circonscrit.



750 pompiers et 200 engins restent mobilisés sur place et les hommes ont continué de se relayer toute la nuit pour combattre les reprises des flammes. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer, mais les fumées spectaculaires auraient été visibles jusqu'à Marseille, à près de 50 kilomètres. Même si l'incendie est désormais maîtrisé, mais pas totalement éteint. La Préfecture interdit totalement l'accès à 10 massifs forestiers ce lundi 17 juillet dans les Bouches-du-Rhône.

À écouter également dans ce journal :

- Affaire Grégory : les avocats de Murielle Bolle déposent une demande de remise en liberté ce lundi 17 juillet. La jeune femme est mise en examen pour enlèvement, suivi de mort.

- 75 ans de la rafle du Vél d'Hiv : "C'est bien la France qui organisa la rafle du Vél d'Hiv", a déclaré Emmanuel Macron lors des commémorations des 75 ans de la rafle du Vél d'Hiv, dimanche 16 juillet. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu.



- 87.000 lycéens n'ont toujours pas été affectés dans des universités. La Ministre de l'Enseignement Supérieur entame ce lundi 17 juillet une série de concertations autour des prérequis.



- Tennis : Roger Federer a remporté la finale du tournoi de Wimbledon, dimanche 16 juillet. Le Suisse remporte son 19e titre en grand Chelem.



- L'acteur américain Martin Landau est décédé lundi 17 juillet à l'âge de 89 ans. Célèbre pour son rôle dans "Mission Impossible", le New-yorkais avait également reçu un Oscar pour son rôle dans "Ed Wood", de Tim Burton.