Les incendies qui ravagent le centre de la province de Colombie Britannique dans l'ouest canadien ont provoqué de nouvelles évacuations ce week-end, portant à environ 37.000 le nombre de personnes ayant dû fuir leur domicile depuis le début de la crise, débutée il y a plus d'une semaine.



La progression des flammes, attisées par de forts vents, a contraint les autorités à prendre de nouvelles mesures d'évacuation, dont la principale concerne la ville de Williams Lake, qui compte quelque 11.000 habitants.

Les ordres d'évacuation, annoncés samedi 15 juillet dans la soirée, concernent quelque 24.000 personnes dans la région, selon la chaîne publique CBC. Les évacués se sont rendus en majorité dans la ville de Kamloops, au sud de Williams Lake, qui commençait à peiner à les accueillir.

3.000 pompiers sur place

Le ministre des transports de la province Todd Stone a estimé, au cours d'un point de presse dimanche, à entre 36.000 et 37.000 le nombre de personnes ayant dû quitter leur domicile, depuis que la province a décrété l'état d'urgence, le 7 juillet, en raison des nombreux incendies qui se sont déclarés à cause de la chaleur et du temps sec.



Selon les indications données par les autorités locales, quelque 162 foyers étaient encore actifs dimanche, dont une quinzaine menacent des communautés. Quelque 3.000 pompiers, dont 415 viennent d'autres provinces, étaient engagés dans la lutte contre le feu. Un hélicoptère s'est écrasé samedi en combattant le feu. Le pilote qui était seul à bord, a été blessé et hospitalisé, a précisé une porte-parole du service des incendies, Navi Saini.