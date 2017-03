Le journal de 7h : hausse du prix des cigarettes

publié le 08/03/2017 à 07:47

Les prix des paquets de cigarettes vont augmenter une dernière fois, avant la fin du mandat de François Hollande, selon une information RTL. Une hausse des prix qui sera fixé à moins de dix centimes et qui concernera uniquement les cigarettes premier prix (dont le tarif est situé autour de 6,50 euros), soit la moitié des marques du marché. Ce dispositif, appelé le « minimum de perception », est un dispositif tenu par le ministère de la Santé, dont la lutte contre le tabagisme est un de ces cheval de bataille.



Objectif du gouvernement et de la ministre de la Santé Marisol Touraine : éviter que les jeunes ne tombent dans le tabagisme. Les fabricants de cigarettes sont obligés de répercuter cette hausse, à l'exception des cigarettes les plus chères, dont le prix est situé autour de 7 euros. Certaines marques comme Philip Morris pourraient par exemple choisir de laisser les Marlboro au même prix qu'aujourd’hui.

À écouter également dans ce journal :

- L’Institut Pasteur ouvre une enquête préliminaire pour comprendre comment un dangereux virus originaire de Corée du Sud, est arrivé dans les locaux parisiens en octobre 2015.

- Le suspect qui a avoué les quatre meurtres de la famille Troadec, Hubert Caouissin, va être extrait de sa cellule ce mercredi 8 mars, pour être amené dans sa ferme, à Pont-de-Bius, dans le Finistère.



- Une semaine après avoir suspendu leur soutien, les Centristes de l’UDI esquissent un rapprochement avec François Fillon.



- Bertrand Delanoë devrait annoncer son ralliement à Emmanuel Macron, ce mercredi 8 mars.



- À l’occasion de la journée de la femme, un appel à la grève est lancé par plusieurs organisations à partir de 15h40, pour lutter contre les différences de salaires avec ceux des hommes.



- L’enquête se poursuit pour connaitre le ou les auteurs du meurtre d’un rhinocéros, retrouvé mort mardi 7 mars, par les soigneurs du zoo de Thoiry, dans les Yvelines. Sa corne a été arrachée et est estimée à plusieurs dizaines de milliers d’euros.



- Football : le PSG affronte le Barça ce mercredi 8 mar.