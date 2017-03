publié le 08/03/2017 à 04:32

À peine a-t-il remis ses troupes en ordre de marche, que François Fillon découvre un nouveau caillou dans sa botte. Selon les informations de Mediapart, le député des Bouches-du-Rhône Dominique Tian (LR) devrait comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris pour "blanchiment de fraude fiscale" et "omission dans sa déclaration de patrimoine", à la suite d’une enquête préliminaire ouverte en 2015 sur signalement de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (Hatvp).



Ce parlementaire est par ailleurs membre de l'équipe de campagne de François Fillon, en charge du dossier du "financement de la protection sociale". L’affaire est d’autant plus embarrassante que Dominique Tian est également l’auteur d’un rapport d’information sur la fraude sociale réalisé en 2011, relève Mediapart, dans lequel il condamnait sans équivoque "les assistés", ou les prestataires abusant des "allocs".

Déjà bénéficiaire d'une procédure exceptionnelle pour régulariser sa situation

"La fraude (…) ne constitue pas seulement une perte de ressources très importante et une masse considérable de dépenses injustifiées pour nos finances (…), elle est aussi source d’injustice, de déséquilibre économique et plus fondamentalement, elle sape la confiance des assurés dans notre système de protection sociale", peut-on lire dans ce rapport sous la plume de Dominique Tian, ou encore : "Nos concitoyens, à juste titre en ces temps de crise, ne l’acceptent plus."

C’est ancien proche de Bruno Le Maire avait déjà rapatrié en 2014 des fonds en Suisse, non déclarés au fisc depuis la fin des années 1990, dans le cadre de la "cellule de dégrisement" de Bercy, un dispositif créé par le ministère des Finances pour inciter les évadés fiscaux à régulariser leur situation. Mais la procédure actuelle porterait cependant une déclaration de patrimoine sur ses actifs cachés à l'étranger en date de 2012. Contacté le 7 mars par Mediapart, il a assuré qu’il n'avait "aucune information" sur la procédure en cours.