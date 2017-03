La 5e Journée de la Femme Digitale va ouvrir ses portes ce jeudi

publié le 08/03/2017 à 00:04

Pour la cinquième fois, la journée de la femme va connaître des prolongations avec la Journée de la Femme Digitale ce jeudi 9 mars. De 8h à 21 heures, une soixantaine de personnalités influentes vont participer à des débats et conférences sur des thèmes aussi variés que l'éducation, l'économie sociale, l'innovation, l'écologie. De nombreux représentants du monde de l'entreprise seront également présents tels que le PDG d'Orange Stéphane Richard ou le PDG de la Française des Jeux Stéphane Pallez, PDG de la Française des Jeux.



"L’objectif est de s’interroger pour savoir comment est-ce que le digital peut aider pour créer un monde meilleur", explique Delphine Rémy-Boutang, la fondatrice de l'agence en conseil digital The Bureau, alors que la journée a été baptisée "For a better world". À cette occasion, le prix Margaret sera également décerné, en hommage à Margaret Hamilton, une codeuse de la Nasa qui a contribué à la première mission américaine sur la Lune.

Si de nombreuses femmes figuraient parmi les pionniers de l’informatique, elles se sont fait plus rares après Delphine Rémy-Boutang, selon on ne compte que "28% de femmes dans le numérique". "L’idée de cet évènement, ça doit être de mettre en avant des 'role-models' ["des modèles"], des femmes qui portent cette vision du futur et qui pourront être des modèles", poursuit la fondatrice de l'agence en conseil digital The Bureau.