publié le 18/02/2017 à 07:21

Les policiers de l’Oise et de l’Aisne sont inquiets. En à peine quatre jours, cinq voitures personnelles ont été brûlées. Les véhicules ne comportaient pas de sigle, ce qui laisse penser que les fonctionnaires ont été visés et suivis jusqu’à leur domicile. À ce stade, aucun lien n'est établi entre les cinq affaires, qui ont eu lieu dans quatre villes différentes. Le patron des policiers de l'Oise appelle ses troupes, notamment tous les chefs de service, à la plus grande prudence dans une lettre que RTL a pu se procurer.



"Les incendies volontaires récemment perpétrés contre les véhicules personnels de fonctionnaires de police domiciliés dans l’Oise laissent clairement penser que la qualité de policiers des propriétaires était visée", écrit le directeur de la sécurité publique du département. Il rappelle à ses agents d'être particulièrement prudents, "notamment lors de leurs trajets domicile-travail". Il appelle "à la plus grande discrétion quant aux fonctions de policiers, notamment sur les réseaux sociaux", alors que le contexte est tendu avec l’affaire Théo.

À écouter également dans ce journal

- Des explosions en série ont été entendues pendant plus d'une heure après l'incendie d'un centre de stockage de gaz dans une zone isolée de Jonquières (Vaucluse) dans la soirée du 17 février, sans faire de victime.

- François Fillon a été accueilli par un concert de casseroles à l’occasion de son meeting à Tourcoing. L’ex-Premier ministre garde la tête haute et promet d'aller "jusqu'à la victoire" dans une interview au Figaro. En cas de mise en examen dans l’affaire des emplois présumés fictifs, il ne compte finalement pas se retirer.



- Marine Le Pen, elle aussi, a été accueillie par des opposants dans le Jura. La candidate du FN a notamment tenu à démentir les accusations d'emplois fictifs, qui visent son garde du corps au Parlement européen.



- Quatre jours avant le choc contre Manchester City en Ligue des champions, l’AS Monaco a concédé le match nul (1-1) à Bastia vendredi soir en Ligue 1. Le PSG, qui reçoit Toulouse dimanche, peut revenir à un point des Monégasques en cas de victoire.



- À Lille, l’ombre de Marcelo Bielsa plane au-dessus du Losc. L’entraîneur argentin a donné son accord cette semaine pour entraîner le club nordiste la saison prochaine, et ça fait jaser.