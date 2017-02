et Avec AFP-Relaxnews

publié le 18/02/2017 à 06:39

Le 27 août 2016, deux femmes voilées, qui avaient pris place au restaurant Le Cénable à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) ont été simplement priées de quitter les lieux par le gérant de l'établissement. "Des gens comme vous, je n'en veux pas chez moi", a-t-il lancé à l’une de ces clientes, qui ont filmé la scène et publié la vidéo. Si ce restaurateur, qui avait également affirmé que "tous les musulmans sont terroristes", s’était excusé par la suite auprès de la communauté musulmane, la justice se penche aujourd’hui sur son cas.



Pour "réparer l'outrage fait à ces femmes et, plus largement, à la société entière", le parquet de Bobigny a demandé une amende de 5.000 euros, dont 2.500 avec sursis contre le restaurateur de 65 ans, ainsi que la publication de la décision de justice pendant deux mois. L'homme était jugé pour "discrimination dans la fourniture d'un service en raison de l'appartenance à une religion dans un lieu accueillant du public", pour avoir demandé à ces clientes de quitter son établissement.

Au-delà des faits, le tribunal a tenté de savoir si ces femmes s'étaient livrées à un "testing" dans ce restaurant, une démarche pourtant légale, alors que l’incident est survenu quelques semaines après l’attentat de Nice. "Étiez-vous sensibilisée à la problématique de discrimination ?", demande le président à la plaignante. "En tant que membre d'une association, non, en tant que citoyenne, oui". La décision du tribunal de Bobigny est attendue le 16 mars.