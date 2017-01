Le journal de 7h : Benoît Hamon remporte le premier tour de la primaire PS

Le candidat socialiste Benoît Hamon a remporté dimanche 22 janvier, le premier tour de la primaire PS avec 36% des voix.

> Le journal RTL du 23 janvier 2017 Crédit Image : bertrand GUAY / AFP Télécharger

par La rédaction numérique de RTL publié le 23/01/2017 à 07:48

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le favori du premier tour de la primaire de la gauche s'appelle Benoît Hamon. L'ancien ministre de l'Éducation est arrivé en tête avec 36% des voix suite au scrutin du dimanche 22 janvier. Il a également obtenu le soutien "sans condition" d'Arnaud Montebourg troisième homme de la primaire avec 17% des voix.



À Paris, le camp de Benoît Hamon s'était rassemblé hier soir sur la péniche qui lui servait de Quartier Général à deux pas de la rue Solférino. "En me plaçant en tête, vous avez adressé un message clair d'espoir et de renouveau", a-t-il déclaré. Un verre de champagne à la main, les militants ont laissé éclaté leur joie. "Si on nous avait dit en août quand il a lancé sa campagne, qu'il serait premier ce soir ! Ce n'est pas que l'on n'y croyait pas, mais nous étions conscients de l'enjeu", s'étonne Paul, un de ses militants.



Après avoir passé deux heures auprès de ses soutiens, Benoît Hamon a quitté la péniche. Une longue semaine de travail l'attend avant le second tour du dimanche 29 janvier. Face à lui, Manuel Valls est qualifié pour le second tour, mais distancé. Ce premier scrutin de la primaire de la gauche aurait attiré 1.249 million de votants selon RTL.

À écouter également dans ce journal

- Le premier tour de la primaire de la gauche n'a pas mobilisé les électeurs de Florange (Moselle). Connue pour son site ArcelorMittal, la ville n'a pas digéré les promesses non tenues de François Hollande. Seulement 190 personnes ont voté sur les 8.000 inscrits.



- Donald Trump recevra le président israélien Benjamin Netanyahu en février 2017. Le président américain a par ailleurs annoncé qu'il allait commencer à renégocier l'accord de libre-échange qui lie son pays au Canada et au Mexique.



- La mesure de circulation différenciée entre en vigueur ce lundi 23 janvier. Elle est basée sur les vignettes colorées "Crit'Air". En ce jour de pollution, les véhicules de plus de 15 ans ne peuvent pas circuler à l'intérieur du périmètre matérialisé par l'Autoroute A86.



- Les détecteurs de fumée auraient sauvé 200 personnes depuis leur obligation en janvier 2016, selon RTL.



- Le procès de Pascal Jardin commence ce lundi 23 janvier. Il est soupçonné du meurtre de Christelle Blétry, il y a plus de 20 ans. Ce récidiviste a été arrêté en 2014, 18 ans après les faits.



- Football : l'Olympique Lyonnais a remporté 3-1 face à Marseille à l'occasion de la 21e journée de Ligue 1.