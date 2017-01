Selon le nouveau président américain, ses opposants auraient dû aller voter le 8 novembre dernier.

Crédit : CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Donald Trump lors de son discours d'investiture, le 20 janvier à Washington

22/01/2017

Donald Trump serait-il un poil trop susceptible ? Le 21 janvier, quelque 500.000 personnes défilaient à Washington D.C, capitale des États-Unis, pour protester contre la prise de fonction du nouveau président. Le mouvement Women's March, comme son nom l'indique, était essentiellement composé de femmes, et a entraîné d'autres manifestations dans plusieurs villes des États-Unis et du monde. À Paris, l'événement a rassemblé environ 7.000 personnes. Au final, plus d'un million de personnes se sont associées à la protestation dans le monde.



Un fait qui ne semble pas plaire au 45ème président des États-Unis. Sur son compte Twitter personnel, Donald Trump a tenu à répondre à ce mouvement massif. "J'ai regardé les manifestations hier, mais j'avais l'impression que nous venions tout juste d'avoir une élection ! Pourquoi ces gens ne sont-ils pas allés voter ? ", a-t-il ainsi écrit. Le taux de participation à l'élection de novembre n'a pas dépassé les 60 %. "Les célébrités sont véritablement mauvaises pour la cause", a également ajouté le 45ème président américain. À Washington et New York notamment, de nombreuses stars américaines et britanniques, d'Emma Watson à Madonna, en passant par Cher et Katy Perry, ont participé à ces marches, face à l'ascension au pouvoir de Donald Trump.

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2017

Trump le susceptible...

Ce n'est pas la première fois que le milliardaire pointe du doigt la "mauvaise foi" de cette frange de la population qui, depuis le 8 novembre, manifeste son opposition aux résultats de l'élection. Et en particulier le monde de l'art et de la culture américaine qui, pour lui, incarne la sphère privilégiée de la société, celle qui est à l'opposé de la classe moyenne. Après la cérémonie des Golden Globes du 8 janvier 2017, durant laquelle Meryl Streep avait appelé à ne pas se laisser faire face à la "méthode" Trump, le président s'en était pris à l'actrice, dénonçant son parti pris pour la candidate démocrate Hillary Clinton et l'amertume de la défaite.

... contre Trump le modéré

Le nouveau président américain n'a cependant pas souhaité s'aliéner totalement une grande partie du peuple américain, Hillary Clinton ayant remporté le vote populaire de l'élection du 8 novembre dernier, avec plus de 2,8 millions d'électeurs supplémentaires face à Donald Trump. Conscient de cela, le président américain a donc publié un nouveau message sur Twitter, sans doute afin de tempérer sa première attaque. "Les manifestations pacifiques sont un symbole de notre démocratie. Même si je ne suis pas toujours d'accord, je reconnais le droit à tous le droit d'exprimer leurs opinions".