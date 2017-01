Le candidat écologiste, qui a terminé à la cinquième place, a refusé de donner des consignes de vote ce dimanche 22 janvier.

Crédit : JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP François de Rugy, le 22 janvier 2017

par Claire Gaveau publié le 22/01/2017 à 22:48

François de Rugy n'entend pas prendre de décision hâtive. L'écologiste, arrivé en cinquième position lors du premier tour de la primaire de la Belle Alliance Populaire, a proposé dimanche soir de rencontrer les deux finalistes de ce scrutin avant d'annoncer une éventuelle consigne de vote en vue du second tour organisé dimanche 29 janvier. "C'est dans cet esprit que je proposerai à Benoît Hamon et Manuel Valls, que je félicite pour leur qualification pour le second tour, de les rencontrer dès demain", a-t-il déclaré.



François de Rugy entend bien faire entendre sa voix d'écologiste. "Je veux dire ma détermination à continuer dans les semaines et mois à venir porter cette voix, celle du progrès par l'écologie", a-t-il lancé lors d'un court discours à son QG après l'annonce des résultats.



Arnaud Montebourg, qui a pris position en faveur de Benoît Hamon, et Sylvia Pinel, qui a soutenu Manuel Valls, ont d'ores et déjà donné leur consigne de vote pour le second tour contrairement à Vincent Peillon et Jean-Luc Bennahmias. Ce dernier a annoncé qu'il se réunirait avec ces équipes avant d'annoncer son choix mercredi 25 janvier, jour de débat de l'entre-deux tours.