Le journal de 7h : 150 salariés de GM&S bloquent un site de PSA dans l'Allier

publié le 06/07/2017

Depuis 24 heures, 150 salariés de l'usine de GM&S bloquent le site PSA de Septfonds, dans l'Allier. Ils se mobilisent pour réclamer plus qu'une reprise partielle de l'activité dans leur usine à La Souterraine, dans la Creuse. C'est pour cette raison qu'ils viennent de passer la nuit devant le site de PSA. Cette dernière entreprise s'est engagée, avec Renault, à augmenter son carnet de commandes pour maintenir une partie de l'activité.



PSA parle carrément d'une "agression" et le gouvernement appelle au déblocage, mais les salariés n'entendent pas partir, malgré une courte nuit dans des voitures ou sous des tentes dans des champs qui jouxtent l'usine. L'heure n'est pas au déblocage, au contraire, à l'image de Gilbert, 55 ans, dont la détermination est totale. "On a ce qu'il faut, on est là pour quelque temps. On est au bord du précipice, qu'est-ce vous voulez qu'on fasse d'autre ?" lâche-t-il.

Pour Yann Augras, de la CGT, seules des actions coup-de-poing peuvent bouger les choses. "Ça fait sept mois qu'on mène la lutte. Les 3-4 premiers mois, on a été excessivement gentils. Il n'y a jamais rien qui aboutit", dit-il. Les salariés de GM&S réclament des négociations sur les primes de licenciement et sur le plan social. Ils espèrent que 200 salariés sauveront leur emploi, contre 127 selon le projet actuel du repreneur.

À écouter également dans ce journal

- Le groupe américain General Electric envisage de supprimer 345 postes dans son usine de Grenoble qui fabrique des turbines hydroélectriques.



- À la rentrée 2018, le gouvernement d'Édouard Philippe veut mettre fin au système de tirage au sort aléatoire pour l'entrée en faculté et mettre en place un système de prérequis, c'est-à-dire un tri des élèves en amont du bac.



- Le gouvernement envisage de créer un bail de location immobilière de trois mois seulement, et non plus de trois ans minimum, comme c'est le cas actuellement. L'idée serait d'inciter à la mobilité et à la construction.



- Soutenus par la France, les États-Unis vont proposer à l'ONU d'adopter de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord à la suite du lancement par Pyongyang d'un missile intercontinental. La Russie a d'ores et déjà annoncé qu'elle s'opposerait à ces sanctions.



- L'Italien Fabio Aru s'est imposé lors de la 5e étape du Tour de France, mercredi. Chris Froome est maillot jaune tandis que le Français Romain Bardet est arrivé 4e et se place 7e au classement général provisoire.