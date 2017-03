publié le 15/03/2017 à 07:29

C'est une nouvelle mesure qui entre en vigueur le mercredi 15 mars : désormais, le compte personnel de formation peut être utilisé par les salariés pour financer leur permis de conduire (permis B). Cette disposition est ouverte par la loi du 27 janvier 2017 relative à l’Égalité et à la Citoyenneté. Le permis de conduire est souvent une condition nécessaire pour réaliser un projet professionnel, tout particulièrement pour les jeunes ou pour les personnes en difficulté.



Un salarié a droit à 24 heures de formation par an. Il peut choisir d'améliorer son niveau d'anglais, d'apprendre à faire des photos... et, désormais, à conduire. Grâce à cette mesure, chacun pourra décider d’utiliser les heures de formation inscrites sur son compte personnel de formation pour financer tout ou partie des coûts liés au passage du code de la route ou aux leçons de conduite.

Patrick Bessone, directeur du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) se réjouit de cette disposition au micro de RTL : "C'est une très bonne nouvelle pour les jeunes. Tout ce qui permet d'aider au financement au permis permet d'avoir une formation de qualité. Cela rentre dans ce schéma, au même titre que le permis à un euro par jour", explique-t-il.



"Suivant l'organisme paritaire agréé collecteur, il finance à hauteur de 15 à 50 euros de l'heure", précise Patrick Bessone. Il affirme que cette mesure peut couvrir "la totalité de la formation au permis." Aujourd'hui, le permis de conduire coûte en moyenne 1.200 euros.