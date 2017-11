Le journal de 7 h 30 : une fusillade endeuille à nouveau les États-Unis au Texas

publié le 06/11/2017 à 08:05

Les États-Unis ont encore été frappés de plein fouet par une fusillade de masse au Texas. Le bilan est dramatique : 26 morts et une vingtaine de blessés. Un homme a ouvert le feu en plein service religieux dimanche 5 novembre, à 11h30 heure locale dans une église de Sutherland Spring au Texas à quelques kilomètres de San Antonio.



"Le suspect était vêtu de noir, il a traversé la rue vers l’église et a commencé à tirer", a expliqué le responsable des forces de l’ordre du Texas, Freeman Martinpuis. "Il est ensuite entré dans l’église. Un habitant a fait feu sur lui avec un fusil et il a lâché son arme avant de s’enfuir. Il a été retrouvé mort dans sa voiture, sans que l’on sache encore les causes de sa mort."

Aucune motivation à ce crime n’a été évoquée. Il s’agirait d’un ancien militaire renvoyé de l’armée de l’air en 2014 suite à un passage en cour martiale, la plus haute juridiction militaire. Depuis le Japon, où il est en déplacement, Donald Trump a adressé ses condoléances aux familles. Il a également ajouté que, selon lui, la libre circulation des armes aux États-Unis n’était pas le problème..

À écouter également dans ce journal

Justice : Une conférence de presse se tiendra à 11 h concernant l’enquête sur le meurtre de la joggeuse, Alexia Daval, un jour après le recueillement de 8 000 personnes ayant participé à une marche blanche à Gray (Haute-Saône). Un moment marqué par la première prise de parole de son mari, particulièrement ému. Les obsèques de la jeune femme auront lieu mercredi 14h30 à Gray.





Éducation : retour à l’école pour les élèves de Saint Martin, plus de deux mois après l’ouragan. Une rentrée sur fond de polémique sur la « désertion de certains professeurs », dénoncé par la ministre des Outre-Mer Annick Girardin. Polémique close par son homologue de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer : « Il n’y a pas eu de problèmes de professeurs déserteurs. Ils se sont remis progressivement des problèmes qu’ils ont eus eux-mêmes. »



Éducation : une nouveauté au collège. Finis les devoirs à la maison pour les élèves de la 6 à la 3. Une étude surveillée et gratuite est mise en place. L’objectif est de réduire les inégalités entre élèves.



Environnement : la COP 23 démarre aujourd’hui. Les représentants des États ont dix jours pour mettre en œuvre l’accord de Paris.



Football : le derby entre Lyon et Saint-Étienne a été marqué par l’envahissement de terrain de supporteurs stéphanois vexé par le geste de chambrage de Nabil Fékir auteur du cinquième but lors de la victoire lyonnaise 5-0.



Récompense : à 12h45 on connaître le nom du nouveau lauréat du Prix Goncourt.