"Devoirs faits", le dispositif qui met fin aux devoirs à la maison

et Julien Sellier

publié le 06/11/2017 à 07:42

La fin des devoirs à la maison, c’est la volonté du ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. L’idée est de permettre aux élèves de faire les devoirs au collège. Effective ce lundi 6 novembre de rentrée, Rédouane Hamdi, le principal du collège Evarist Gallois à Sevran et secrétaire départemental du syndicat des personnels de direction de l'Éducation nationale (SNPDEN 93), explique s’y être préparé en amont. "Dès la fin de l’année dernière, on avait mis un dispositif appelé aide aux devoirs. L’aspect technique et organisationnel a déjà été réfléchi".



Ce dispositif d'étude surveillée gratuite nécessite des moyens variant d’un établissement à l’autre. "Nous avons fait le choix de faire ça le soir pendant les deux dernières heures de cours sur trois journées pendant la semaine." Les encadrants peuvent être au choix des profs volontaires, des membres d’associations ou des personnes issues du service civique. "Notre position au SNPDEN est que l’encadrement doit être fait par des enseignants volontaires qui ont les compétences pédagogiques pour mettre en place cette mesure", explique le chef d’établissement.

Soutenue par le syndicat, cette mesure des devoirs au collège est bien accueillie par le corps enseignant. À Sevran, 1/3 des enseignants se sont portés volontaires pour faire des heures supplémentaires dédiés à l'encadrement des devoirs.